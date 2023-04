Euractiv: Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στα κεντρικά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα κεντρικά γραφεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στις Βρυξέλλες την Τρίτη (4 Απριλίου), δήλωσε πηγή προσκείμενη στο θέμα στη EURACTIV.com.

«Βέλγοι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στον πρώτο και τρίτο όροφο της έδρας του κόμματος στη Rue du Commerce», δήλωσε η πηγή που δεν κατονομάζεται.

BREAKING: Belgian police have raided the offices of another EU Parliament political group, the EPP, in the investigation into the #Qatargate corruption scandal.



Authorities have seized computers related to financial fraud, allegedly involving EPP staff.https://t.co/EwyyZmZzPx