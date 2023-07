Επαφές Γ. Γεραπετρίτη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

Με τους υπουργούς Εξωτερικών της Μολδαβίας και της Τσεχίας συναντήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, στο Βίλνιους, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατά τη συνάντησή του υπουργού Εξωτερικών με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και ομόλογό του της Μολδαβίας Νίκου Ποπέσκου, στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, ιδιαίτερα υπό το φως της απόφασης για άνοιγμα ελληνικής πρεσβείας στο Κισινάου. Επίσης, συζήτησαν για την προοπτική της Μολδαβίας στην ΕΕ.

Στη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τσεχίας Γιαν Λιπάβσκι, ο Γιώργος Γεραπετρίτης συζήτησε σχετικά με στενούς διμερείς δεσμούς και την κοινή βούληση για συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία.

In a meeting held on the margins of NATO #VilniusSummit, FM George Gerapetritis & #Georgia FM @iliadarch exchanged views on advancing 🇬🇷-🇬🇪 relations, Georgia’s #EU perspective and situation in the region@MFAgovge pic.twitter.com/pHk2iDjcT9 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 12, 2023

At the meeting with my Greek colleague, George Gerapetritis, we focused on 🇬🇪🇬🇷 centuries-old friendship & the prospects for further fostering coop. We accentuated 🇬🇪's European & Euro-Atlantic integration. A huge thank you to 🇬🇷, for their support to 🇬🇪 on this path! @GreeceMFA. pic.twitter.com/RO70f5mffc — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) July 12, 2023

Με τον Βρετανό ομόλογό του, Τζέιμς Κλέβερλι, συναντήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για την πολύπλευρη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, διμερώς και εντός του ΝΑΤΟ και των διεθνών οργανισμών, καθώς και για την ενίσχυση της Συμμαχίας και τη στήριξη της Ουκρανίας.