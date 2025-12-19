Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Αδιανόητο δικαστής να πλήττεται για το ότι τυγχάνει σύζυγος πολιτικού προσώπου

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών με αφορμή την στοχοποίηση που δέχθηκε από την πρόεδρο του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων Αυγή Ανδοσίδου, σύζυγος του υπουργού Επικρατείας 'Ακη Σκέρτσου, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι παρόμοιες συμπεριφορές αποσκοπούν στην απονομιμοποίηση της δικαστικής λειτουργίας.

Όπως είναι γνωστό, η Κωνσταντοπούλου στην προανακριτική επιτροπή ανέφερε για τη σύζυγο του κ. Σκέρτσου, ότι «η σύζυγός σας τυγχάνει ειδικής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών λόγω εκκρεμοτήτων που είχε».

Ειδικότερα, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών σε ανακοίνωσή της, «εκφράζει την αντίθεσή της στις ολοένα συχνότερες προσωπικές επιθέσεις σε βάρος δικαστικών λειτουργών», οι οποίες «αποσκοπούν στην απονομιμοποίηση της δικαστικής λειτουργίας, στην απαξίωση του δικαιοδοτικού έργου και στην εμπλοκή της Δικαιοσύνης σε πολιτικές αντιπαραθέσεις».

Παράλληλα, η ΕΔΕ αναφέρει ότι «είναι δε αδιανόητο δικαστής να πλήττεται για το ότι τυγχάνει να είναι σύζυγος ή συγγενής πολιτικού προσώπου και μόνον εξ αυτού του λόγου να υπονοείται η εξάρτηση της υπηρεσιακής του κατάστασης από την πολιτική εξουσία».

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών αναφέρει:

«Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών εκφράζει την αντίθεσή της στις ολοένα συχνότερες προσωπικές επιθέσεις σε βάρος δικαστικών λειτουργών.

Τέτοιες πρακτικές αποσκοπούν στην απονομιμοποίηση της δικαστικής λειτουργίας, στην απαξίωση του δικαιοδοτικού έργου και στην εμπλοκή της Δικαιοσύνης σε πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Υπογραμμίζουμε ως αυτονόητο το δικαίωμα άσκησης κριτικής στις δικαστικές αποφάσεις, το οποίο εξυπηρετεί την υπεράσπιση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας του λαού, στο όνομα του οποίου οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται.

Το δικαίωμα αυτό, ωστόσο, διακρίνεται σαφώς από την εκτόξευση άκριτων, γενικόλογων και αστήρικτων αιτιάσεων σε βάρος δικαστικών λειτουργών, με οποιαδήποτε αφορμή, όπως τη δικαιοδοτική τους κρίση, ενδεικτικά σε ζητήματα αποφυλάκισης ή μη ποινικά κρατουμένων, με στόχο την πολιτική εκμετάλλευση και την επίκληση του θυμικού της κοινής γνώμη.

Είναι δε αδιανόητο δικαστής να πλήττεται για το ότι τυγχάνει να είναι σύζυγος ή συγγενής πολιτικού προσώπου και μόνον εξ αυτού του λόγου να υπονοείται η εξάρτηση της υπηρεσιακής του κατάστασης από την πολιτική εξουσία.

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών έχει λάβει επίσημα θέση ενάντια σε ρυθμίσεις και πρακτικές που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για τον εναγκαλισμό εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, όπως ζητήματα που αφορούν τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, καθώς και την ανάληψη θέσεων σε επιτροπές ή ανεξάρτητες αρχές από αφυπηρετήσαντες δικαστικούς λειτουργούς χωρίς την τήρηση εύλογου χρονικού διαστήματος αποχής.

Η δικαστική μας ανεξαρτησία είναι εχέγγυο για την απονομή ουσιαστικής δικαιοσύνης και τη διαφύλαξη του δικαιώματος δικαστικής προστασίας του λαού και σε αυτή τη βάση, θα παραμείνουμε αταλάντευτοι στην υπεράσπισή της».