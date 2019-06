Υποψήφια με τη ΝΔ στη Βοιωτία η Ευαγγελία Τζουβελέκη- Ρεπούσκου

Από την τοπική αυτοδιοίκηση στην κεντρική πολιτική σκηνή θα βρεθεί η διακεκριμένη νομικός Ευαγγελία Τζουβελέκη- Ρεπούσκου, ως υποψήφια βουλευτής στη Βοιωτία με τη Νέα Δημοκρατία.

Με επιτυχημένη καριέρα στη δικηγορία ως Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω και Συμβουλίου της Επικρατείας η Ευαγγελία Τζουβελέκη επελέγη από τη Ν.Δ να δώσει τη μάχη του σταυρού στη Βοιωτία, αντιπροσωπεύοντας το πρότυπο της γυναίκας -επαγγελματία και επιστήμονα (είναι υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών) που προσπαθεί να συμβιβάσει, όπως πολλοί νέοι άνθρωποι σήμερα, την αξιοπρεπή επαγγελματική πορεία με την ευτυχία της οικογένειάς της.

Με σπουδές στη Νομική Σχολκή (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και μεταπτυχιακούς τίτλους (Queen Mary & Westfield College International Commercial Center & University of London intercollegiate program in the subject grouping "Banking and Finance Law") η Ευαγγελία Τζουβελέκη- Ρεπούσκου εργάζεται ως μαχόμενη δικηγόρος στη Θήβα ενώ στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές εξελέγη δημοτική σύμβουλος με την παράταξη «Δήμος Πολιτών» του δημάρχου Γιώργου Αναστασίου.

Η ίδια εξηγεί ότι δέχθηκε την τιμητική πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να είναι υποψήφια στη Βοιωτία επειδή πιστεύει ότι «η χώρα έχει ανάγκη κάθε εφεδρεία, μικρή η μεγάλη, προκειμένου να αναστραφεί η πορεία της γενικής παρακμής» και θεωρεί ότι «είναι απόλυτη υποχρέωση, η γενιά μας να δώσει την μάχη που της αναλογεί για την Ελλάδα για επάνοδο στην κανονικότητα, την επαναβεβαίωση της αξίας των δημοκρατικών θεσμών και την επαναθεμελίωση των ευρωπαϊκών αξιών που τόσο αλόγιστα υπονομεύθηκαν».