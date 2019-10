Τζ. Πάιατ: «Η επίσκεψη Πομπέο εμβαθύνει τους δεσμούς Ελλάδας - ΗΠΑ»

Με ανάρτησή του στο Twitter, καλωσόρισε στην Αθήνα ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ τον Μάικ Πομπέο, υπογραμμίζοντας ότι η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ «έρχεται σε μια στιγμή εξαιρετικής ευκαιρίας για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και εμβαθύνει τους δεσμούς στους τομείς των επενδύσεων, της ενέργειας, της άμυνας και πολλών άλλων».

Welcome, @SecPompeo! Your visit comes at a moment of exceptional opportunity in the US-#Greece relationship -- deepening ties across the board on investment, energy, defense and more. pic.twitter.com/GwEeXW4445