Τα θερμά λόγια της Φον ντερ Λάιεν στον Κυρ. Μητσοτάκη

Τη βεβαιότητα πως «θα οδηγήσετε την Ελλάδα σε ένα νέο success story, ως μελλοντικός Πρωθυπουργός» είχε εκφράσει η Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν τον Μάρτιο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια πολύ σημαντική πρόβλεψη για τη χώρα μας, καθότι ανήκει στη Γερμανίδα πολιτικό που αναλαμβάνει την προεδρία της Κομισιόν.

Η κ. Λάιεν είχε πει τη συγκεκριμένη φράση στον πρόεδρο της ΝΔ, όταν επισκέφθηκε την Αθήνα πριν από τρεις μήνες για να συμμετάσχει σε εκδήλωση της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ και του Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Στην εκδήλωση αυτή, στην οποία κεντρικοί ομιλητές ήταν η ίδια και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, η κ. Φον ντερ Λάιεν σημείωσε πως «όσο πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, οφείλουμε να υπερασπιστούμε τις αξίες μας, ιδίως ενάντια στις δυνάμεις του λαϊκισμού που απειλούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο θα ήθελα να συγχαρώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Επέδειξε ρεαλιστική και τολμηρή μεταρρυθμιστική ατζέντα με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την οικογένεια του ΕΛΚ».

Οι θερμές σχέσεις μεταξύ των δύο πολιτικών αντικατοπτρίζονται και στην τοποθέτηση που είχε κάνει ο κ. Μητσοτάκης: «Η κ. Λάιεν είναι μια εξέχουσα Γερμανίδα πολιτικός και προΐσταται του Υπουργείου της από το 2013, προωθώντας πολύ ενεργά την ιδέα μιας ισχυρής ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης».

Σήμερα το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Twitter, για να της εκφράσει τα συγχαρητήριά του για την μοναδική υποψηφιότητά της για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δείτε την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Just called Ursula von der Leyen and offered my congratulations on her unanimous nomination for the post of President of the European Commission.