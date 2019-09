Συνάντηση Χρ. Σταϊκούρα με τον Πρέσβη της Γερμανίας στην Αθήνα

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας συναντήθηκε σήμερα με τον Πρέσβη της Γερμανίας στην Αθήνα Ερνστ Ράιχελ.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το πολύ καλό κλίμα στις διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Γερμανίας και η κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνσή τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Ο κ. Σταϊκούρας, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, όπως αυτές ξεδιπλώθηκαν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με στόχο την επίτευξη υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία πολλών και καλών θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

