Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ στο επίκεντρο της συνάντησης Πάιατ - Τσίπρα

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις αλλά και η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας στην ανατολική Μεσόγειο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ με τον επικεφαλής του ΣΥΤΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Πάιατ, μέσω twitter εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση με τον κ. Τσίπρα, που συζήτησαν επίσης για το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16, την ελληνοαμερικανική Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας και τις ευκαιρίες για περιφερειακή συνεργασία που δημιούργησε η Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και στην ανατολική Μεσόγειο.

Glad to meet with @atsipras to discuss Syriza support for continuing upward trajectory of US-Greece relations, the F16 upgrade program, the #MDCA update, opportunities for regional collaboration opened up by the Prespes Agreement, and the East Med. pic.twitter.com/uHfxn6sjnk