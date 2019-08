Η συνάντηση με τον Εμ. Μακρόν επιβεβαίωσε τους δεσμούς των δύο λαών

Με ανάρτησή του στο Twitter στα γαλλικά, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Γάλλο Πρόεδρο για τη φιλοξενία του και τόνισε ότι η συνάντησή τους επιβεβαίωσε τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.

Αναλυτικά, στο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει τα εξής:



«Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ νέου τον πρόεδρο Emmanuel Macron για τη ζεστή φιλοξενία και τον διάλογο που είχαμε χθες στο Μέγαρο των Ηλυσίων -ο οποίος επιβεβαίωσε τους δεσμούς ανάμεσα στους δύο λαούς και τη φιλία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας».

Je voudrais à nouveau remercier le président @EmmanuelMacron pour son hospitalité chaleureuse et pour le dialogue que nous avons eu hier au palais de l'Élysée - ce qui a réaffirmé les liens entre nos deux peuples et l’amitié entre la Grèce et la France. pic.twitter.com/kL8Y0EGOuw