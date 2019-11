Ισραηλινός ΥΠΕΞ: «Οι σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ καλύτερες από ποτέ»

Το εξαιρετικό κλίμα των διμερών στρατηγικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ καθώς και τη βούληση της χώρας του για περαιτέρω αναβάθμισή τους, αποτυπώνεται σε αναρτήσεις του στο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ στον απόηχο των χθεσινών επαφών στην Αθήνα, διαδοχικά με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο.

Χρησιμοποιώντας ως φόντο στην ανάρτησή του την φωταγωγημένη Ακρόπολη, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών έγραψε χθες το βράδυ: «Νυχτερινή ανάπαυλα με φόντο την Ακρόπολη στην Αθήνα μετά την ολοκλήρωση της σημαντικής πολιτικής επίσκεψης για τις σχέσεις Ισραήλ-Ελλάδας και τις συναντήσεις με την ελληνική κυβέρνηση. Η ιρανική εχθρικότητα και η τουρκική επιθετικότητα είναι ένας καλός λόγος για επιπλέον αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ των (δυο) κρατών».

Εξάλλου σε νεότερη ανάρτησή του σήμερα, ο κ. Κατζ έκανε ξεχωριστή μνεία στην χθεσινή του συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του, Ν. Δένδια, τονίζοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ είναι καλύτερες από ποτέ: «Στη συνάντηση μου με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκο Δένδια συμφωνήσαμε να διεξάγουμε ένα στρατηγικό διάλογο μεταξύ των χωρών μας σχετικά με τις περιφερειακές προκλήσεις, καθώς και τις κοινές δραστηριότητες σε πολιτικούς τομείς, όπως η ενέργεια, η υψηλή τεχνολογία και η γεωργία. Οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας είναι καλύτερες από ποτέ».

In my meeting with Greek Foreign Minister @NikosDendias we agreed to conduct a strategic dialogue between our countries on regional challenges, as well as on joint activities in civilian areas such as energy, high-tech, and agriculture.Israeli-Greek relations are better than ever pic.twitter.com/4zlpMbmhKW