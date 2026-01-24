Τουρισμός στην Κεντρική Μακεδονία: Η ανάπτυξη, οι αντοχές και οι προκλήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου

Η Κεντρική Μακεδονία αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πλέον σύνθετους και δυναμικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, συνδυάζοντας παραθαλάσσιο, αστικό, πολιτιστικό και ορεινό τουρισμό.

Η πρόσφατη τουριστική έκθεση του INSETE Intelligence για τις 13 περιφέρειες της χώρας καταγράφει μια εικόνα ισχυρής τουριστικής βάσης, αλλά και κρίσιμων προκλήσεων που αφορούν τη χωρική συγκέντρωση της ζήτησης, τη διάρκεια παραμονής, την απόδοση των ξενοδοχειακών μονάδων και την ανάγκη στρατηγικής αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος.