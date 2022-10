Prem Watsa: H επανεκλογή Μητσοτάκη θα δημιουργήσει ένα ακόμη πιο ασφαλές περιβάλλον για επενδύσεις

Για την δική του εμπειρία που αφορούσε την οικονομική «μεταμόρφωση» και εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας μίλησε ο πρόεδρος και CEO της FairFax Financial Holdings Limited, Prem Watsa στο Οικονομικό Φόρουμ του Τορόντο, η οποία - όπως είπε- παρά τις “συμπληγάδες” που πέρασε, σήμερα είναι σε ένα εξαιρετικά καλό επίπεδο, τέτοιο που αποτελεί μια χώρα με ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον την οποία εμπιστεύονται πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο.

Μάλιστα, επεσήμανε ότι η επανεκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη θα ενισχύσει την πολιτική και οικονομική σταθερότητα της χώρας και θα δημιουργήσει ένα ακόμη πιο ασφαλές περιβάλλον για επενδύσεις.

Από την πλευρά του, στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας που οδηγεί τη χώρα στην εξέλιξη και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες στρατηγικές συνεργασίες και επιχειρηματικές-εμπορικές συμφωνίες αλλά και επενδύσεις, όπως αυτές που έχουν συνάψει ο Καναδάς και η Ελλάδα αναφέρθηκε ο Έλληνας Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας κατά την έναρξη του Οικονομικού Φόρουμ στο Τορόντο που διεξάγεται 17 και 18 Οκτωβρίου από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, παρουσία ηγετών από τους χώρους της πολιτικής, της διπλωματίας και της οικονομίας από την Ελλάδα και τον Καναδά και κυβερνητικών στελεχών των δύο χωρών.

Ο κ.Παπαθανάσης τόνισε ότι η Ελληνική οικονομία αναπτύσσεται συνεχώς χάρη στην ατζέντα των μεταρρυθμίσεων που έθεσε σε προτεραιότητα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ των βασικών που έγιναν και ακουμπούν σε τρεις κύριους άξονες-προτεραιότητες είναι η μείωση των φόρων σε όλους τους τομείς. Ενδεικτικό είναι, όπως είπε, ότι «σήμερα, στην καρδιά της ενεργειακής κρίσης η οικονομία μας αναπτύσσεται γρήγορα και εκτιμάται ότι ο μέσος όρος ανάπτυξης θα ξεπεράσει το 5,3% το 2022 ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη υπολογίζεται στο 3,1%», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός.

Μια ακόμη σημαντική προτεραιότητα που έθεσε η κυβέρνηση ήταν οι αλλαγές που μεταμόρφωσαν την Ελλάδα σε φιλικό επιχειρηματικό επενδυτικό προορισμό, όπως και η μείωση των κόκκινων δανείων για την ενδυνάμωση του τραπεζικού συστήματος.

Αναφερόμενος στην Ελληνοκαναδικές σχέσεις, τόνισε ότι φέτος οι δύο χώρες γιορτάζουν 80 χρόνια διπλωματικών σχέσεων και αυτό είναι μια υπενθύμιση ότι μοιράζονται τις ίδιες αξίες και ότι στέκονται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Ο Κ.Παπαθανάσης αναφέρθηκε επίσης στη σπουδαία σημασία της ελληνικής κοινότητας στον Καναδά και την συνεισφορά των Ελλήνων στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας που τους έδωσε την ευκαιρία μιας καλύτερης ζωής.

Από την πλευρά του, ο Victor Fedeli, Minister of Economic Development, Job Creation and Trade of Ontario σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του τόνισε ότι το Οικονομικό Φόρουμ στο Τορόντο είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να μιλήσουμε μεταξύ άλλων και για την προσφορά της Ελληνικής κοινότητας στον Καναδά αλλά και για τις εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες έφεραν το 2021 τη σύναψη σημαντικών συμφωνιών που αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομία και τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.