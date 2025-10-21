Τι δηλώνουν κτηνοτρόφοι

Η τιμή του βόειου κρέατος έχει πάρει ξανά την ανηφόρα, με τους καταναλωτές να βλέπουν το μοσχάρι να μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας στο καθημερινό τραπέζι. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο οι τιμές στα κρέατα αυξήθηκαν κατά 8,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2024, ενώ σε σύγκριση με τον Αύγουστο, το μοσχαρίσιο κρέας σημείωσε νέα άνοδο 2%.

Η εξάρτηση από τις εισαγωγές

Η Ελλάδα παραμένει σχεδόν πλήρως εξαρτημένη από τις εισαγωγές για την κάλυψη των αναγκών της σε βόειο κρέας. Υπολογίζεται ότι το 80% έως 90% της εγχώριας κατανάλωσης προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Γερμανία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μεταβολή στις τιμές ή στην παραγωγή των χωρών αυτών μεταφέρεται άμεσα και στην ελληνική αγορά.

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την «πράσινη μετάβαση» και τη μείωση των εκπομπών μεθανίου έχουν αρχίσει να περιορίζουν τη διαθέσιμη παραγωγή. Σε χώρες με ισχυρή κτηνοτροφική παράδοση, όπως η Γαλλία και η Ολλανδία, εφαρμόζονται προγράμματα μείωσης του ζωικού κεφαλαίου, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερη προσφορά και αυξημένες τιμές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Γεώργιος Νταφόπουλος, που διαθέτει κτηνοτροφική μονάδα στα Φάρσαλα τονίζει ότι δεν υπάρχουν αρκετά ζώα και γι’ αυτό αυξάνονται οι τιμές. «Εγώ θέλω να αγοράσω ζώα και δεν μπορώ να βρω, γιατί πήγε στα ύψη η αγορά των βοοειδών. Πριν από δύο χρόνια έφερα από το εξωτερικό 70 μοσχάρια και πλήρωσα 70.000 ευρώ, ενώ φέτος για 50 μοσχάρια χρειάζομαι 130.000 ευρώ. Αυτή την στιγμή μόνο από τη Γαλλία και την Ισπανία μπορώ να βρω», σημειώνει ο κ. Νταφόπουλος και προσθέτει:

«Στην Ελλάδα έχουμε λίγα μοσχάρια γιατί έχει μειωθεί η κτηνοτροφία. Ο γιος μου για παράδειγμα δεν θα συνεχίσει το επάγγελμα. Μέχρι τώρα κρατούσαν τους κτηνοτρόφους οι επιδοτήσεις, οπότε εάν δεν υπάρξει ένας μηχανισμός στήριξης δεν θα συνεχιστεί το επάγγελμα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν μοσχάρια και απ’ ότι φαίνεται θα ανέβει και άλλο η τιμή, θα φτάσει τα 25 ευρώ».

Η εγχώρια παραγωγή σε υποχώρηση

Στο εσωτερικό, η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τη συρρίκνωση της ελληνικής παραγωγής. Η έλλειψη κινήτρων, το αυξημένο κόστος ζωοτροφών και ενέργειας έχουν οδηγήσει πολλούς παραγωγούς εκτός κλάδου. Η μείωση αυτή καθιστά τη χώρα ευάλωτη στις διεθνείς διακυμάνσεις και στις πολιτικές αποφάσεις των χωρών, από τις οποίες εισάγει κρέας.

Ο Σωτήρης Μαργιώλης, που διατηρεί κτηνοτροφική μονάδα με έδρα στο Παλαιρο Αιτωλοακαρνίας, εξοπλισμένη με σύγχρονα μέσα για την εκτροφή των μοσχαριών δήλωσε στον Liberal για τις αυξήσεις στο βόειο κρέας: «Σίγουρα όλα επηρεάζουν το κόστος, τόσο η ενέργεια όσο και οι ζωοτροφές, που μέχρι στιγμής έχουν σε μικρό βαθμό μια ανοδική τάση. Το πρόβλημα μεγαλώνει, γιατί εκεί που καλύπταμε περίπου ένα 18% σαν ελληνική αγορά το νούμερο έχει πέσει σίγουρα στο 14%. Πολλοί που έκαναν παραγωγή βοοειδών φεύγουν από το επάγγελμα γιατί είχαν μικρό κέρδος. Ίσως με την άνοδο που έχει τώρα το μοσχάρι να γυρίσουν κάποιοι».

Σχετικά με τις τιμές που αγοράζουν οι ίδιοι επισήμανε ότι είναι κατά 40% ακριβότερες σε σχέση με πέρυσι. «Εμείς αγοράζουμε από παραγωγούς μοσχαράκια, τα εκτρέφουμε και τα μεγαλώνουμε και πάνε για κατανάλωση στα κρεοπωλεία. Σίγουρα θα αυξηθούν κι άλλο οι τιμές, γιατί αυξάνεται και η αγορά των ζώων που αγοράζουμε σαν μονάδα πάχυνσης», είπε ο κ. Μαργιώλης και πρόσθεσε «Έχουμε ζήτηση στο μοσχάρι, όχι γιατί τρώει περισσότερο ο κόσμος, αλλά γιατί υπάρχει έλλειψη από το εξωτερικό. Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάνει ζημιά και σίγουρα θα μεγαλώσει κι άλλο το πρόβλημα».

Η μονάδα τους δεν έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα με ασθένειες, ούτε είχε κάποιες επιπτώσεις από αυτές τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν είναι γνώμονας για αύξηση της τιμής.

Ωστόσο, ο κ. Μαργιώλης υπογραμμίζει ότι υπάρχει μία άνοδος στις τιμές που μόνο καλό δεν θα κάνει. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Αυτή τη στιγμή η τιμή ανεβαίνει συνεχώς, κάθε εβδομάδα αυξάνεται περίπου κατά 10-20 λεπτά. Εμείς τώρα πουλάμε γύρω στα 8,20. Να σημειώσω ότι το μοσχάρι ανέκαθεν σαν προϊόν κρέατος δεν γίνεται να έχει χαμηλότερη τιμή από ένα άλλο ζώο, όπως το αρνί. Πριν τις αυξήσεις πουλούσαμε το κιλό 5 ευρώ και έφτανε στον καταναλωτή 9-10 ευρώ και το αρνί ξεκινούσε από τον παραγωγό στα 8 ευρώ και κατέληγε στα 15-17 ευρώ στον καταναλωτή με αποτέλεσμα να είναι ακριβότερο από το μοσχάρι».

Ευρωπαϊκή παραγωγή σε πτώση

Η εικόνα δεν είναι καλύτερη ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η παραγωγή βόειου κρέατος στις 27 χώρες της ΕΕ μειώθηκε κατά 10,75% το πρώτο εξάμηνο του 2025, πέφτοντας στους 3,8 εκατ. τόνους από 4,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση της τελευταίας δεκαετίας, με αναλυτές να προβλέπουν συνέχιση της τάσης και τα επόμενα χρόνια.

Οι ευρωπαϊκές προβλέψεις κάνουν λόγο για συνολική παραγωγή 6,3 εκατ. τόνων έως το 2035, δηλαδή μείωση 6,7% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2022–2024. Παρά την πτώση αυτή, η κατά κεφαλήν κατανάλωση εκτιμάται ότι θα παραμείνει σταθερή γύρω στα 9,9 κιλά το 2025, γεγονός που σημαίνει ότι οι πιέσεις στις τιμές δύσκολα θα αποκλιμακωθούν.

Ο αντίκτυπος στην ελληνική αγορά

Όλα δείχνουν πως η αύξηση των τιμών στο βόειο κρέας δεν είναι παροδικό φαινόμενο, αλλά τάση που ήρθε για να μείνει. Η εξάρτηση από τις εισαγωγές, οι διεθνείς πιέσεις στην παραγωγή και οι ευρωπαϊκές πολιτικές περιορισμού του ζωικού κεφαλαίου συνθέτουν ένα σκηνικό που ωθεί τις τιμές όλο και ψηλότερα.

Για τους καταναλωτές, το μοσχάρι μοιάζει πλέον με είδος «πολυτελείας», ενώ για τους επαγγελματίες του κλάδου, από τους κτηνοτρόφους έως τους κρεοπώλες, η αβεβαιότητα για το επόμενο διάστημα παραμένει μεγάλη.