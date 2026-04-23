Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ–Ινδίας στο επίκεντρο διαδικτυακού σεμιναρίου του ΕΒΕΑ και της Συνομοσπονδίας Ινδικής Βιομηχανίας (CII)

Οι νέες προοπτικές που ανοίγει η πρόσφατη εμπορική συμφωνία ΕΕ–Ινδίας για την ελληνική επιχειρηματικότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο του διαδικτυακού σεμιναρίου με τίτλο «Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ–Ινδίας και οι Ευκαιρίες για τις Ελληνικές και Ινδικές Επιχειρήσεις».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, από το ΕΒΕΑ σε συνεργασία με τη Συνομοσπονδία Ινδικής Βιομηχανίας (CII) και με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network (EEN-Hellas 2028).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, υψηλόβαθμα στελέχη και εκπρόσωποι φορέων από την Ελλάδα, την Ινδία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλυσαν το εξελισσόμενο πλαίσιο της Συμφωνίας ΕΕ–Ινδίας, τις νέες επιχειρηματικές προοπτικές που αναδύονται, καθώς και τις δυνατότητες ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, προσφέροντας πολύτιμη ενημέρωση και ευκαιρίες δικτύωσης για επιχειρήσεις / φορείς και των δύο χωρών.

Τους εναρκτήριους χαιρετισμούς έκαναν η κα Μαρία Αρβανιτοπούλου, Μέλος Δ.Σ. του ΕΒΕΑ, και ο κ. Nishant Arya, Co-Chairman του CII Europe Council, οι οποίοι υπογράμμισαν τη δέσμευση των δύο οργανισμών στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και των διεθνών συνεργασιών. Η Α.Ε. Πρέσβης της Ελλάδας στην Ινδία, κα Αλίκη Κουτσομητοπούλου, αναφέρθηκε στη σταθερή αναβάθμιση των διμερών σχέσεων.

Τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ-Ινδίας ανέλυσε ο κ. Luis Portero, Συντονιστής Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις σχέσεις με την Ινδία. Ακόμη, παρουσιάσεις έκαναν η κα Χίλντα Αλισανδράτου από την Enterprise Greece και οι εκπρόσωποι του CII, κα Ayesha Ajaz και κα Parul Sharma.

Απόψεις για την πρακτική εφαρμογή της Συμφωνίας από την πλευρά των επιχειρήσεων αντάλλαξαν ο κ. Στέφανος Σπαθάκης, Group Trading & Business Development Manager, Titan Group, ο κ. Amresh Ohri, CEO-Greece, GMR και ο κ. Ελευθέριος Βλαχογιάννης, Head of Transaction Banking, EuroBank.