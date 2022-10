Γαλλία: Ανοιχτή κόντρα κυβέρνησης - απεργών πετρελαϊκών

Η γαλλική κυβέρνηση ξεκίνησε σήμερα την επίταξη του προσωπικού σε μια αποθήκη καυσίμων της Exxon Mobil προκειμένου να επιστρέψει στη δουλειά, προσπαθώντας να εξασφαλίσει προμήθειες βενζίνης μετά από απεργία εβδομάδων με τα συνδικάτα να βρίσκονται σε... πολεμική διάταξη.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επιτάχθηκε προσωπικό στην αποθήκη Gravenchon-Port Jerome που διευθύνεται από την επιχείρηση Esso France της Exxon, όπου το σκληροπυρηνικό συνδικάτο CGT εξακολουθεί να απεργεί παρά τη συμφωνία μεταξύ της διοίκησης και άλλων συνδικάτων για τις αμοιβές.

Το CGT ζήτησε υποστήριξη από εργαζομένους σε άλλους τομείς και υπήρξαν ενδείξεις ότι αυτό συνέβη αφού ένας εκπρόσωπος του συνδικάτου FNME είπε ότι μέρος του προσωπικού στα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας της EDF ξεκίνησαν και πάλι την απεργία για τους μισθούς, καθυστερώντας τις εργασίες συντήρησης σε τουλάχιστον πέντε αντιδραστήρες συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης Bugey.

"Ενόψει της απεργίας μέρους του προσωπικού του Port-Jerome, στη Νορμανδία, η κυβέρνηση ξεκινά την επίταξη του προσωπικού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της αποθήκης. Η επίταξη ξεκινά σήμερα", ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας.

Το CGT ανακοίνωσε ότι θα προσβάλει αυτήν την κίνηση στα δικαστήρια.

#UPDATE The French government announced Wednesday it was ordering some refinery workers back to their posts for the first time in an attempt to break a strike and blocade that has lead to petrol and diesel shortages. pic.twitter.com/oBuXqVEWm0