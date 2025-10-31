Α. Ευθυμίου: Πολύ πιο σύντομη η έκδοση των συντάξεων - Δεν αλλάζουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Στα βήματα προόδου που έχουν γίνει στην κοινωνική ασφάλιση αναφέρθηκε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, σε συνέντευξή της σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ, ενώ τοποθετήθηκε και για τις πολιτικές εξελίξεις και το κυβερνητικό έργο.

Ειδικότερα, για την πορεία απονομής των συντάξεων, η υφυπουργός σημείωσε ότι έχει επιτευχθεί πολύ σημαντική μείωση στις εκκρεμείς κύριες συντάξεις, τονίζοντας: «Οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις είναι περίπου στις 15.000, όταν, το 2019, είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμότητες. Τότε, ο μέσος χρόνος απονομής ήταν 500 ημέρες. Σήμερα, η κύρια σύνταξη απονέμεται σε χρόνο κάτω από 50 ημέρες, λιγότερο από δύο μήνες».

Σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις, είπε ότι οι ληξιπρόθεσμες είναι γύρω στις 31.000, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στον πολυκερματισμό των επικουρικών ταμείων. «Παλαιότερα, το πρών Ταμείο Εμποροϋπαλλήλων έδινε επικουρική σύνταξη μετά από πέντε χρόνια. Τώρα, δεν υπάρχουν αυτοί οι χρόνοι», υποστήριξε επισημαίνοντας ότι η διαδικασία έχει βελτιωθεί αισθητά, χάρη στις ψηφιοποιημένες διαδικασίες και στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τον e-ΕΦΚΑ για την ουσιαστική ενοποίηση.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού αρχείου, η κ. Ευθυμίου μίλησε για τη μεγάλη μεταρρύθμιση ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού βίου όλων των ασφαλισμένων, η οποία επιτρέπει την αυτοματοποίηση στην έκδοση των συντάξεων και, συνακόλουθα, τη μείωση των καθυστερήσεων.

Όπως υπογράμμισε, «πλέον, ψηφιοποιείται όλο το χαρτώο υλικό με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, μιλάμε για 53 εκατομμύρια σελίδες και έχει ήδη ολοκληρωθεί το 80%. Η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026. Από τα μέσα του 2026 θα μπορούμε να απονέμουμε συντάξεις ακόμη πιο γρήγορα».

Για το Δημόσιο ανέφερε ότι το 90% των συντάξεων απονέμεται πλέον αυτοματοποιημένα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, «γεγονός που απελευθερώνει ανθρώπινους πόρους και επιταχύνει την έκδοση των συντάξεων σε πιο σύνθετες περιπτώσεις που αφορούν τα πρώην ταμεία, το ΤΣΜΕΔΕ, το ΤΣΑΥ και το ΤΑΝ».

Όσον αφορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, η υφυπουργός Εργασίας διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί αύξησης των ορίων ηλικίας ξεκαθαρίζοντας: «Δεν προκύπτει θέμα αναπροσαρμογής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Κατά την περίοδο του πρώτου μνημονίου, τα ηλικιακά όρια συνδέθηκαν με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Ωστόσο, η αυξητική μεταβολή στα όρια ηλικίας που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2015 μάς δίνει ένα περιθώριο ασφαλείας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που σαφώς παρακολουθούμε, χωρίς όμως να διαφαίνεται καμία προοπτική αλλαγής, υπό τις παρούσες συνθήκες. Είναι σημαντικό να καθησυχάσουμε τους ασφαλισμένους που σπεύδουν να κάνουν αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω φημών. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές, η κ. Ευθυμίου υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση κατήργησε σε μεγάλο βαθμό τον νόμο Κατρούγκαλου, σημειώνοντας: «Φέραμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες τη δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς έχει ήδη εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό: Το 50% το 2026 και το υπόλοιπο 50% το 2027».

Παράλληλα, μίλησε για τις πολιτικές εξελίξεις και την κυβερνητική σταθερότητα.

Αναφορικά με τη δημοσκόπηση της Interview, η κ. Ευθυμίου σχολίασε: «Το γεγονός ότι το 30% των πολιτών απάντησε "Μητσοτάκης" δείχνει πως η κυβέρνηση έχει έναν σκληρό πυρήνα στήριξης της πολιτικής της. Εμείς είμαστε υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα και η αποτελεσματικότητα του έργου μας θα πείσουν τους πολίτες για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Εξάλλου, η Νέα Δημοκρατία έχει τις ισχυρότερες προοπτικές για αυτοδύναμη κυβέρνηση σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Τέλος, για το εσωκομματικό κλίμα τόνισε: «Δεν υπάρχουν κόντρες στην κυβέρνηση. Το μήνυμα της εκδήλωσης στο υπουργείο Άμυνας είναι η ενότητα, ενότητα και για τη χώρα και για τη Νέα Δημοκρατία».