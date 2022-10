Eurostat: 70 κιλά τροφίμων πέταξε κάθε Ευρωπαίος το 2020

Τα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σπατάλησαν 70 κιλά τροφίμων ανά άτομο το 2020, αντιστοιχώντας σε περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής σπατάλης τροφίμων στα 27 κράτη μέλη που προέρχονται επίσης από εστιατόρια και άλλες υπηρεσίες παροχής τροφίμων.

Η συνολική σπατάλη τροφίμων στο μπλοκ έφτασε τα 127 κιλά ανά κάτοικο το ίδιο έτος, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat στην πρώτη της έκθεση σε όλη την ΕΕ για το θέμα. Η περιοχή είχε πληθυσμό 447,7 εκατομμύρια κατοίκους στις αρχές του 2020.

🆕🍕🗑️In 2020, around 127 kilogrammes (kg) of food per inhabitant were wasted in the EU. Households generated 55% of food waste, accounting for 70 kg per inhabitant. The remaining 45% was waste generated upwards in the food supply chain.

