ESM: Εκταμιεύονται 603 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα

Το διοικητικό συμβούλιο του EFSF αποφάσισε να εξαλείψει για την περίοδο από την 17 Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022 την προσαύξηση του επιτοκίου για δάνειο που είχε λάβει η Ελλάδα το 2012, στο πλαίσιο των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.

Η αξία της όγδοης σχετικής κίνησης ανέρχεται στα 122,5 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, ο ESM θα καταθέσει στην Ελλάδα το ποσό των 603 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε κέρδη που είχαν κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης από ελληνικά ομόλογα (SMP και ANFA).

#EFSF approves eighth reduction of step-up interest margin for Greece, reduces the margin to zero from 1 January 2023 onwards. This concludes the reduction of the step-up margin under the medium-term debt relief measures



