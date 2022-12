Οικονομική νικήτρια για το 2022 ανακηρύσσει την Ελλάδα ο Economist εν μέσω μια πολύ δύσκολης οικονομικής συγκυρίας παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ 34 χωρών, πάνω από οικονομικές υπερδυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ιαπωνία.

«Από οικονομικής άποψης, η χρονιά που πέρασε ήταν άσχημη για όλους σχεδόν. Ο ετήσιος πληθωρισμός 10% στον πλούσιο κόσμο έχει μειώσει δραστικά τα εισοδήματα των νοικοκυριών. Οι επενδυτές έχασαν καθώς οι παγκόσμιες αγορές μετοχών σημείωσαν βουτιά 15%. Όμως, πίσω από αυτή την κακή συνολική απόδοση, υπάρχουν μεγάλες διαφορές: ορισμένες χώρες τα έχουν πάει αρκετά καλά.», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Economist.

Και προσθέτει:

«Για πρώτη φορά εδώ και καιρό το οικονομικό πάρτι γίνεται στη Μεσόγειο. Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας μας. Άλλες χώρες που μπήκαν σε ύφεση στις αρχές της δεκαετίας του 2010, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία, τα πάνε επίσης καλά. Αυτές δεν είναι οι μόνες ευχάριστες εκπλήξεις. Παρά το πολιτικό χάος, το Ισραήλ τα πήγε καλά. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία παρουσιάζει χαμηλές επιδόσεις παρά την πολιτική σταθερότητα. Στο κάτω μέρος βρίσκονται δύο χώρες της Βαλτικής, η Εσθονία και η Λετονία, οι οποίες επαινέθηκαν για τις γρήγορες μεταρρυθμίσεις τη δεκαετία του 2010.»

Για να μπορέσει να αξιολογήσει αυτές τις διαφορές μεταξύ των οικονομικών, ο Economist συγκέντρωσε στοιχεία για πέντε οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες – ΑΕΠ, πληθωρισμό, εύρος πληθωρισμού, απόδοση χρηματιστηρίου και δημόσιο χρέος – για 34 κυρίως πλούσιες χώρες.

Και κατέταξε κάθε οικονομία με βάση την καλή απόδοση σε κάθε δείκτη καταλήγοντας σε μια συνολική βαθμολογία. Ο παρακάτω πίνακας είναι αποκαλυπτικός των απροσδόκητων ,όπως λέει, αποτελεσμάτων.

Κυρ. Μητσοτάκης: Οι προσπάθειές και οι μεταρρυθμίσεις μας έχουν αντίκρυσμα

Οπρωθυπουργός με ανάρτηση του στο Twitter σχολίασε την ανακήρυξη της Ελλάδας από τον Economist ως «οικονομική νικήτρια του 2022».

«Ο Economist κατατάσσει την Ελλάδα ως τη χώρα με την κορυφαία επίδοση για το 2022 μεταξύ 34 χωρών, με υψηλή ανάπτυξη, στενό εύρος πληθωρισμού, χαμηλή αναλογία χρέους ΑΕΠ και χρηματιστήριο καλύτερο του αναμενομένου. Χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι οι προσπάθειες και οι μεταρρυθμίσεις μας έχουν πραγματικό αντίκρυσμα. Ανυπομονούμε για το 2023!», έγραψε ο Έλληνας πρωθυπουργός παραθέτοντας και τον πίνακα του Economist.

Aναλυτικά η ανάρτηση:

.@TheEconomist ranks Greece as the top 2022 performer among 34 countries, with high growth, narrow inflation breadth, plunging debt-to-GDP ratio and outperforming stockmarket. Very glad to see that our efforts and reforms are making a real impact. We look forward to 2023! pic.twitter.com/dFkUpJnRzs