Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στο Τορέτσκ

Τουλάχιστον δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν κατά τον βομβαρδισμό από τις ρωσικές δυνάμεις, νωρίτερα σήμερα, της πόλης Τορέτσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν.

‼️ Toretsk Donetsk region...



◾The hostilities claimed the lives of two civilians, and three more were injured.



◾Today, at 18:00, Russian troops attacked the city of Toretsk with 3 aerial bombs. The occupiers targeted a residential block in the central part of the city.… pic.twitter.com/cOmjeTERUL