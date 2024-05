Συνάντηση Ν. Δένδια με υπουργό Άμυνας της Ρουάντα: Ενίσχυση διμερών σχέσεων σε άμυνα και ασφάλεια

Για την ενίσχυση των σχέσεων σε άμυνα και ασφάλεια συμφώνησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Άμυνας της Ρουάντα, Τζουβενάλ Μαριζαμούντα σε συνάντησή τους την Τρίτη (28/05), στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

«Ανταλλάξαμε απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις», ανέφερε ο Ν. Δένδιας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

