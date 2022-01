«Αν ρωτήσετε έναν μαθηματικό, θα σας πει ότι ο κόσμος είναι φτιαγμένος από αριθμούς. Αν ρωτήσετε έναν καλλιτέχνη, θα σας πει ότι ο κόσμος είναι φτιαγμένος από ιδέες, συναισθήματα. Αν ρωτήσετε εμένα, θα σας πω ότι κόσμος είναι μία μεγάλη αγροτική εκμετάλλευση γεμάτη καλούς και κακούς, που παλεύουν για επιβίωση και διαφορετικότητα.» Τον απολαύσαμε στην ευφάνταση αγροτική σάτιρα με τη μορφή περφόρμανς-ομιλίας H Διπλωματία της Ουροδόχου Κύστης (Bladder Diplomacy) τον Οκτώβριο του 2021 στη Μικρή Σκηνή της Στέγης.

Ο Λιβανέζος εικαστικός καλλιτέχνης Ζίαντ Άνταρ ακολουθώντας την ιστορική διαδρομή της αγροκαλλιέργειας, μας μίλησε για κάτι μεγαλύτερο: τη σχέση ανάμεσα στα Δυτικά έθνη και την Ανατολική Μεσόγειο, συνυφαίνοντας ιστορίες της διεθνούς διπλωματίας, της καλλιέργειας πατάτας και τομάτας, καθώς και προσωπικές οικογενειακές ιστορίες. Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε το συναρπαστικό docu-fiction “Ziad Antar,από τη Βηρυτό στην Αθήνα” βασισμένο στην περφόρμανς του αλλά και στη ζωή του, γυρισμένο στoυς δρόμους και τις λαϊκές αγορές της Αθήνας αλλά και στη Στέγη. Την Κυριακή, 23 Ιανουαρίου, στις 21:00, δείτε σε πανελλήνια ψηφιακή πρεμιέρα στο Onassis Channel στο YouTube τη νέα μικρού μήκους ταινία του βραβευμένου κινηματογραφιστή και σεναριογράφου Γιώργου Τελτζίδη με τίτλο "Ziad Antar, Από τη Βηρυτό στην Αθήνα".

Το παρόν και το παρελθόν του Άνταρ, η ομιλία-περφόρμανς του –αστυνομικό θρίλερ και, ταυτόχρονα, αγροτική κωμωδία–, το προηγούμενο, πολυσχιδές έργο του και η αγροκαλλιέργεια μπλέκονται σε μια mixed media αφήγηση που δεν ακολουθεί χρονικά την αφήγηση της περφόρμανς στη Στέγη, αλλά μετακινείται με στόχο να πυκνώσει την ιστορία, δημιουργώντας μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα με ξεκάθαρο πρωταγωνιστή τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Το Bladder Diplomacy άνοιξε τον Οκτώβριο στη Στέγη τη συζήτηση για τους περίπλοκους μηχανισμούς των γεωπολιτικών παιχνιδιών και του καπιταλισμού, καθώς και για τις περίεργες «συνεργασίες» Δύσης και Μέσης Ανατολής και χρησιμοποίησε την αγροτική-πολιτική σάτιρα προκειμένου να μιλήσει τελικά για την ίδια τη ζωή.

Η περφόρμανς που παρουσιάστηκε σε παγκόσμια πρεμιέρα στην Αθήνα διερευνά ριζικές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον και τις διατροφικές συνήθειες που έχουν σπείρει σε αυτά τα εδάφη οι θεωρίες του εκσυγχρονισμού και της παγκοσμιοποιημένης αγροτικής οικονομίας, αλλά και τις ανατροπές και τη μυστηριώδη ανθεκτικότητα των ιθαγενών σπόρων. O τίτλος αναφέρεται στη διαβόητη «διπλωματία της ουροδόχου κύστης»: αυτήν εξασκούσε ο (αποθανών πια) Πρόεδρος της Συρίας, Χαφέζ αλ-Άσαντ, κάνοντας δεκάωρες διαβουλεύσεις και υποχρεώνοντας έτσι τους αντιπάλους του σε υποχώρηση – πόσες ώρες μπορεί να αντέξει κανείς χωρίς να πάει στην τουαλέτα;

Συντελεστές



Σκηνοθεσία - Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Σίμος

Ηχολήπτης: Κώστας Κουτελιδάκης

Βοηθός Κάμερας: Σταμάτης Κούρος

Εκτέλεση Παραγωγής: Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος

Βοηθός Παραγωγής: Γιώργος Μπογδάνος

Μοντάζ: Φαίδων Γκρέτσικος

Επεξεργασία Ήχου & Μίξη: Παναγιώτης Παπαγιαννόπουλος

Χρωματική Επεξεργασία: Παναγιώτης Πατσιαούρας, Noise & Grain

Μουσική: Άκης Καπράνος

Ηθοποιός: Τζουβάνι Γκούιργκους

Παραγωγή: Long Shot Films

Ανάθεση και Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ



Τεχνικός Διευθυντής: Λευτέρης Καραμπίλας

Τεχνική Διεύθυνση: Phil Hills

Σχεδιασμός Φωτισμού & Χειρισμός: Αντώνης Κόκκορης

Σχεδιασμός Ήχου & Χειρισμός: Θοδωρής Τσάχαλος, Γιάννης Γκλιάτης

Υπεύθυνος Τεχνικός Βίντεο: Στράτος Τογανίδης

Stage Manager: Βάσια Χριστοδούλου

Οργάνωση Παραγωγής: Άκης Χοντάσης

Εκτέλεση Παραγωγής: Δανάη Γιαννακοπούλου

Head of Project: Χρήστος Σαρρής

Συντονισμός Παραγωγής Γυρισμάτων: Έλενα Χωρέμη, Σμαράγδα Δογάνη

ZIAD ANTAR



Ο Ziad Antar είναι Λιβανέζος καλλιτέχνης βίντεο και φωτογράφος. Σπούδασε Γεωργική Μηχανική στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού και κατόπιν στράφηκε στο βίντεο και στις τέχνες, με μια καλλιτεχνική φιλοξενία στο Palais de Tokyo του Παρισιού το 2003 και ένα μεταπτυχιακό στην École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, στην ίδια πόλη, το 2004. Έργα του έχουν αποκτηθεί από δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, μεταξύ άλλων από το Centre Georges Pompidou (Παρίσι), το Βρετανικό Μουσείο, το Ίδρυμα Louis Vuitton και το Ίδρυμα Aishti. Ο Antar είναι επίσης συνιδρυτής του La Vitrine, ενός μη κερδοσκοπικού χώρου για τοποειδικές παρεμβάσεις. Ζει και εργάζεται μεταξύ Βηρυτού και Παρισιού.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΛΤΖΙΔΗΣ



Ο Γιώργος Τελτζίδης σπούδασε Κινηματογράφο και Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και είναι συνιδρυτής της εταιρείας παράγωγης Long Shot Films. Έχει κερδίσει δυο φορές το βραβείο σεναρίου στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, Γεννήτρια 2013, Βούτα 2020. Υπήρξε δυο φορές υποψήφιος για το βραβείο της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, στην κατηγορία καλύτερης μικρού μήκους ταινίας (Φράγμα. Dye) και έχει επιλεχθεί από τα Talent Campuses των Berlinale Film Festival, Sarajevo Film Festival και Zurich Film Festival. Έξι σενάριά του έχουν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Μικροφίλμ της ΕΡΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Το 2017, η ταινία του σε παραγωγή της ΕΡΤ, με τίτλο “Φράγμα”, απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και ήταν υποψήφια για το βραβείο της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Τις χρονιές 2018-2019 ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής και selector του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Το 2019 το σενάριο της πρώτης του μεγάλου μήκους ταινίας, επιλέχτηκε από το εργαστήριο Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (MFI), όπου ολοκλήρωσε τον κύκλο εργαστηρίων και κέρδισε το Villa Cult Berlinale residency award. Στηνσυνέχεια επιλέχτηκε από το Meetings on the Bridge international co-production and networking market και βρίσκεται στο στάδιο του development. Το 2020 το σενάριο του με τον τίτλο «Βούτα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ζάχου κέρδισε το βραβείο σεναρίου στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, ενώ συνολικά η ταινία απέσπασε το ειδικό βραβείο επιτροπής και το βραβείο σκηνογραφίας. To 2021 έγραψε το σενάριο για την ταινία της Εύης Καλογηροπούλου «Aνήκω σε μένα», σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Η τελευταία του μικρού μήκους ταινία “ Souls All Unaccompanied”, έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Φεστιβάλ Δράμας, όπου και κέρδισε την τιμητική διάκριση ερμηνείας.