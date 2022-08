Ζελένσκι: Ζητά κυρώσεις στη ρωσική πυρηνική βιομηχανία

Την επιβολή κυρώσεων στη ρωσική πυρηνική βιομηχανία και τα πυρηνικά καύσιμα ζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια επικοινωνίας του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, με αφορμή τους βομβαρδισμούς στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια.

Μάλιστα, ο ίδιος είχε τους βομβαρδισμούς στην εν λόγω περιοχή «πυρηνική τρομοκρατία».

Talked with @eucopresident Charles Michel, told about the situation on the battlefield, in particular at the Zaporizhzhia NPP. Russian nuclear terror requires a stronger response from the international community - sanctions on the Russian nuclear industry and nuclear fuel. (1/2)