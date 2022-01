Ζελένσκι: Συζητήσαμε με Μπάιντεν τις από κοινού ενέργειες για αποκλιμάκωση της κρίσης

Σχετικά με τις από κοινού ενέργειες σε ό,τι αφορά στην αποκλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία συζήτησαν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απόψε σε μία μακρά συνομιλία με τον αμερικανό ομόλογό του, τον Τζο Μπάιντεν.

«Συζητήσαμε τις τρέχουσες διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την αποκλιμάκωση (της έντασης) και συμφωνήσαμε σε από κοινού ενέργειες στο μέλλον. Ευχαρίστησα τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική βοήθεια. Συζητήσαμε επίσης για την πιθανότητα οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία», αναφέρει ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Twitter.

Had a long phone conversation with @POTUS. Discussed recent diplomatic efforts on de-escalation and agreed on joint actions for the future. Thanked President @JoeBiden for the ongoing military assistance. Possibilities for financial support to Ukraine were also discussed. pic.twitter.com/pAsQLYAuig