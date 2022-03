Ζελένσκι: Σκοτώθηκε και 4ος Ρώσος στρατηγός στις μάχες στην Ουκρανία

Ένας ακόμα Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε στις μάχες που διεξάγονται στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, χωρίς να κατονομάσει τον υψηλόβαθμό στρατιωτικό αξιωματικό. Πρόκειται για τον υποστράτηγο Ολέγκ Μιτιέεφ ανακοίνωσε ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών Αντόν Γκεραστσένκο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Independent ο στρατηγός Μιτιέεφ, διοικητής της 150ης μεραρχίας μηχανοκίνητων της Ρωσίας, φέρεται να σκοτώθηκε από την ουκρανική Εθνοφρουρά κατά τη διάρκεια απόπειρας εισβολής στη Μαριούπολη, σύμφωνα με τον Γκεραστσένκο.

Οι στρατιωτικές απώλειες της Ρωσίας φαίνεται να αυξάνονται, με ορισμένους ειδικούς να λένε ότι η Ουκρανία πιθανότατα στοχεύει ανώτατους Ρώσους αξιωματικούς.

Ο πραγματικός αριθμός των απωλειών μεταξύ των στρατευμάτων αμφισβητείται ωστόσο, με τη Μόσχα να λέει ότι 498 μαχητές της σκοτώθηκαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, ενώ η Ουκρανία είπε ότι ήταν 6.000 για την ίδια περίοδο.

Ο υποστράτηγος Ολέγκ Μιτιέεφ λέγεται ότι πέθανε προσπαθώντας να καταλάβει μια πόλη της Ουκρανίας

Τρεις Ρώσοι στρατηγοί φέρεται να σκοτώθηκαν πριν από τον στρατηγό. Μόνο ο πρώτος - ο υποστράτηγος Αντρέι Σουχοβέτσκι - επιβεβαιώθηκε από τη Ρωσία.

Russia has lost four generals in two weeks:

• Major General Andrey Sukhovetsky, killed February 28th

• Major General Vitaly Gerasimov killed March 7th

• Major General Andrei Kolesnikov, killed March 11th

• Major General Oleg Mityaev, killed March 14th#StopRussia #StopPutin pic.twitter.com/WFqCWcXB2D