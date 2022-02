Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Ουκρανία από αύριο και για 30 ημέρες

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε σήμερα στην ουκρανική βουλή, η οποία και έκανε αποδεκτή, την επιβολή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στην επικράτεια της Ουκρανίας από αύριο τα μεσάνυχτα για διάστημα 30 ημερών, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για μια πιθανή στρατιωτική επίθεση μεγάλης κλίμακας από τη Ρωσία.

Το σχέδιο κειμένου για την επιβολή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στην επικράτεια της Ουκρανίας το οποίο εγκρίθηκε σήμερα από την ουκρανική βουλή, προβλέπει τον περιορισμό στις μετακινήσεις των επιστρατεύσιμων εφέδρων εντός της Ουκρανίας.

Παράλληλα προτείνει την απαγόρευση των μαζικών συγκεντρώσεων και απεργιών, εισαγάγει τους ελέγχους προσωπικών εγγράφων, προτείνει την απαγόρευση κυκλοφορίας εφόσον αυτό θα είναι αναγκαίο, απαγορεύει την παραγωγή και διανομή πληροφοριακού υλικού που μπορεί να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση, ρυθμίζει τη λειτουργία των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και επιβάλλει ειδικούς κανόνες που αφορούν στην χρήση και τη μετάδοση πληροφοριών μέσω δικτύου υπολογιστών.

Νωρίτερα, κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης ζήτησε το ουκρανικό συμβούλιο ασφαλείας, την ώρα που η ανησυχία για τον κίνδυνο γενικευμένης ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης αυξάνεται διεθνώς, με το Λονδίνο να θεωρεί «πολύ πιθανό» ο Πούτιν να θελήσει να καταλάβει... και το Κίεβο.

Δύο 24ωρα μετά την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, που ανακοίνωσε με διάγγελμά του ο ρώσος πρόεδρος, την ανησυχία της Δύσης, αλλά και την κριτική για άνεμο «μεγαλοϊδετισμού» στο Κρεμλίνο πυροδοτούν εξελίξεις στο στρατιωτικό, αλλά και στο επικοινωνιακό πεδίο.

Τη «σκυτάλη» από τον ρώσο πρόεδρο, ως προς τα εδάφη που φέρεται να δώρισε στην Ουκρανία ο Λένιν, πήρε η κρατική τηλεόραση, που παρουσίασε «αναθεωρημένους» χάρτες. Συγκεκριμένα, παρουσίασε γράφημα με τα εδάφη που «χαρίστηκαν» από Τσάρους, τον Στάλιν, τον Λένιν και τον Χρουτσόφ.

Russian state TV is now following up on Putin's speech with a graphic diagramming territorial "gifts" to Ukraine from Russian Czars, Stalin, Lenin and Khrushchev. The yellow bit in the middle is labeled "Ukraine." pic.twitter.com/QdwnvHn4Xs

Στο μεταξύ, έχοντας λάβει το πράσινο φως από το ρωσικό κοινοβούλιο για έναρξη της αποστολής στρατού στην Ουκρανία, ο Πούτιν αποσύρει τους διπλωμάτες του από τη γειτονική του χώρα.

Από την πλευρά της η Δύση απαντά με «βροχή» κυρώσεων στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

Ενώ ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μερική επιστράτευση εφέδρων ηλικίας 18 - 60 ετών, κάλεσε τους Ουκρανούς να εγκαταλείψουν τη Ρωσία «αμέσως» και αποφάσισε κυρώσεις κατά ρώσων βουλευτών. Επιπλέον, το ουκρανικό συμβούλιο ασφαλείας ζήτησε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη χώρα.

Διαδηλώσεις κατά της αποστολής ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία πραγματοποιήθηκαν χθες Τρίτη στη Μαριούπολη, αλλά και στο Βερολίνο.

Pro-Ukraine rally in Mariupol last night. This strategic port city on the Azov sea, in Donetsk region, could be one of the first targets in a case of further Russian invasion of Ukraine. People here won't be welcoming Russian soldiers.

📷 Andriy Tsapliyenko pic.twitter.com/9a0osGEqca