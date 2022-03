Ζελένσκι προς Ευρ. Κοινοβούλιο: Αποδείξτε μας ότι δεν θα μας αφήσετε μόνους

Κάλεσμα προς την Ευρώπη να αποδείξει ότι βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας απηύθυνε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια σημερινής ομιλίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Μιλώντας μέσω σύνδεσης βίντεο, είπε ότι οι Ουκρανοί πληρώνουν το «απόλυτο τίμημα» υπερασπιζόμενοι την ελευθερία απέναντι στην Ρωσία.

«Είναι τραγωδία αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, είναι βαρύ το τίμημα», δήλωσε συμπληρώνοντας ότι η Ουκρανία αγωνίζεται για να γίνει ισότιμο μέλος της ΕΕ και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στήριξη που παρέχει μέχρι στιγμής στη χώρα του.

«Δεν μπορώ να πω καλημέρα, καλό απόγευμα ή καλό βράδυ. Γιατί κάθε μέρα για αρκετούς ανθρώπους, δεν είναι καλή. Για κάποιους ανθρώπους, αυτή είναι η τελευταία μέρα» ανέφερε ακόμα και πρόσθεσε πως «μαχόμαστε για τη χώρα μας, για τη γη μας» είπε, ενώ τόνισε ότι παρά τις επιθέσεις, δεν θα σταματήσει η μάχη για την ελευθερία και κανείς δεν θα λυγίσει τους Ουκρανούς.

Κανείς δε θα μας λυγίσει, είμαστε σκληροί, είμαστε Ουκρανοί» και προσέθεσε ότι «πολεμάμε για τα δικαιώματά μας, την ελευθερία μας, τώρα για την επιβίωσή μας». Ο κ. Ζελένσκι σημείωσε ότι «πολεμάμε για να είμαστε ισότιμα μέλη της Ευρώπης Έχουμε αποδείξει την δύναμή μας. Αποδείξτε ότι είστε μαζί μας, ότι δε θα μας αφήσετε ότι είστε πραγματικά Ευρωπαίοι».

Ανέφερε ότι το πρωί δύο πύραυλοι κρουζ χτύπησαν το Χαρκόβο και υπογράμμισε ότι «οι πολίτες της Ουκρανίας υπερασπίζονται την ελευθερία». Παράλληλα, είπε ότι δε διαβάζει από χαρτιά, ότι τα χαρτιά τελείωσαν, «αντιμετωπίζουμε την πραγματική ζωή».

Στο τέλος της ομιλίας του οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν από τα έδρανά τους και χειροκρότησαν παρατεταμένα , με τον επικεφαλής της ΚΟ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ σε ανάρτησή του να χαρακτηρίζει συγκινητική και δυνατή την ομιλία του Ζελένσκι παραθέτοντας μια αναφορά του Ουκρανού προέδρου:«έχουμε την επιθυμία να δούμε τα παιδιά μας ζωντανά, νομίζω ότι είναι δίκαιο. Αγωνιζόμαστε για την επιβίωση. Αγωνιζόμαστε για να είμαστε ισότιμα μέλη της Ευρώπης».

