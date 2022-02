Ζελένσκι: καλεί ΕΕ να ενισχύσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ενωση να ενισχύσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για να την τιμωρήσει για την εισβολή στην Ουκρανία.

«Δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες κυρώσεων. Η πίεση επί της Ρωσίας πρέπει να αυξηθεί. Αυτό είπα στην πρόεδρο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Twitter.

