Ζελένσκι: Ικανοποίηση για την ένταξη της Φινλανδίας στο NATO

Ο πρόεδρος της Ουκρανία είπε ότι μίλησε με τον Φινλανδό ομόλογό του, Σάουλι Νίνιστο, και τον «επαίνεσε» για την κίνηση της Φινλανδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Νίνιστο έγραψε νωρίτερα στο Twitter ότι είχε μιλήσει με τον Ζελένσκι ο οποίος είχε «εξέφρασε την πλήρη στήριξή του» στη Φινλανδία για την ένταξη στη Συμμαχία.

«Συζητήσαμε επίσης την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Ουκρανίας. Και την αμυντική αλληλεπίδραση Ουκρανίας-Φινλανδίας", πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Had a phone conversation with President of Finland @niinisto. Commended the readiness of 🇫🇮 to apply for NATO membership. We also discussed Ukraine's European integration. And 🇺🇦 - 🇫🇮 defense interaction.