Ζελένσκι: Η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ θα επιταχύνει την απελευθέρωση της γης μας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχουν στη χώρα του με την επικείμενη παράδοση περισσότερων εκτοξευτών ρουκετών, οχημάτων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

«Σας ευχαριστώ πρόεδρε Μπάιντεν για το νέο πακέτο αμυντικής βοήθειας για την Ουκρανία. Κρίσιμης σημασίας, ισχυρά όπλα θα σώσουν τις ζωές των στρατιωτών μας, θα επιταχύνουν την απελευθέρωση της γης μας από τον Ρώσο επιδρομέα. Εκτιμώ τη στρατηγική φιλία μεταξύ των εθνών μας. Μαζί προς τη νίκη!» έγραψε σήμερα ο Ζελένσκι στο Twitter.

Thank you @POTUS for the new defense aid package for Ukraine. Critically important, powerful arms will save our soldiers' lives, speed up the liberation of our land from the Russian aggressor. I appreciate the strategic friendship between our nations. Together to victory! 🇺🇦🤝🇺🇸