Ζελένσκι: Η πρωτοβουλία της Γαλλίας για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους από τη Μαριούπολη πρέπει να υλοποιηθεί

Νέα επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή.

«Συνεχιζόμενες συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Του είπα για την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας. Συζητήσαμε για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης - την πορεία και τις προοπτικές, τη σημασία των εγγυήσεων ασφάλειας. Η πρωτοβουλία της Γαλλίας για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους από τη Μαριούπολη πρέπει να υλοποιηθεί», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Β. Ζελένσκι,

Continued talks with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Told about countering Russian aggression. Discussed the negotiation process - the course and prospects, the importance of security guarantees. The initiative of 🇫🇷 on humanitarian corridors from Mariupol must be implemented!