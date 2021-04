Ζελένσκι: Η αποχώρηση ρωσικών δυνάμεων από τα σύνορα με την Ουκρανία αποκλιμακώνει την ένταση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλωσόρισε την ανακοίνωση της Μόσχας για μια μείωση του αριθμού των ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα της Ουκρανίας, αλλά τόνισε ότι το Κίεβο θα παραμείνει σε επαγρύπνηση.

Η Ρωσία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι διέταξε την κορυφαία στρατιωτική διοίκησή της να αρχίσει από αύριο, Παρασκευή, την επιστροφή των στρατευμάτων στις μόνιμες βάσεις τους στο εσωτερικό της χώρας λέγοντας πως ολοκληρώθηκε με επιτυχία η «αιφνιδιαστική επιθεώρηση» των δυνάμεων στις νότιες και τις δυτικές περιοχές της, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

«Η μείωση του αριθμού των στρατευμάτων στα σύνορά μας αποκλιμακώνει αναλογικά την ένταση», ανέφερε σήμερα ο Ζελένσκι με tweet του. «Η Ουκρανία βρίσκεται πάντα σε εγρήγορση, ωστόσο χαιρετίζει κάθε βήμα για τη μείωση στρατιωτικής παρουσίας και την αποκλιμάκωση της κατάστασης στο Ντονμπάς», συμπλήρωσε.

The reduction of troops on our border proportionally reduces tension. 🇺🇦 is always vigilant, yet welcomes any steps to decrease the military presence & deescalate the situation in Donbas. Ukraine seeks peace. Grateful to international partners for their support #StrongerTogether