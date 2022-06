Ζελένσκι για επικοινωνία με Τζόνσον: Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία από το Λονδίνο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησαν τη Δευτέρα τις προσπάθειες για τον τερματισμό του αποκλεισμού των ουκρανικών εξαγωγών σιτηρών από τη Ρωσία, δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις και τις προσπάθειες για τον τερματισμό του επιζήμιου ρωσικού αποκλεισμού των εξαγωγών σιτηρών της Ουκρανίας», είπε ο εκπρόσωπος σε δήλωση που παρείχε μια ανάγνωση της κλήσης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Τζόνσον επιβεβαίωσε ότι το Λονδίνο θα προσφέρει νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία σε συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Ζελέσνκι πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Τζόνσον «αναζητούν τρόπους για να αποτρέψουν την επισιτιστική κρίση και να ξεμπλοκάρουν τα λιμάνια (της Ουκρανίας)», αναφερόμενος στον ναυτικό αποκλεισμό της Ουκρανίας από τη Ρωσία που ανάγκασε την τελευταία να μην μπορεί να εξάγει μεγάλο μέρος της γεωργικής της παραγωγής.

Την επικοινωνία αυτή που έγινε εν μέσω κρίσης στο κόμμα των Συντηρητικών με την πρόταση μομφής στο πρόσωπο του Τζόνσον, φρόντισε να αναδείξει ο Βρετανός πρωθυπουργός με tweet του, ο οποίος σε δήλωση μέσω του εκπροσώπου του τόνισε ότι πιστεύει ακράδαντα ότι η ψηφοφορία εμπιστοσύνης δεν θα τον αποσπάσει «από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και ο κόσμος».

President @ZelenskyyUa just updated me on the ongoing battle against Russian aggression in the Donbas.



It's clear the Ukrainian people will not bow to Russian brutality. We're unwavering in our mission of ensuring Ukraine is defended and supported for the long-term. pic.twitter.com/eiW0buOrX4