Ζελένσκι: Ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για το νέο πακέτο στήριξης

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Βουλής των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι και τους «φίλους» της χώρας του στο Κογκρέσο για την έγκριση του νομοσχεδίου που προβλέπει την παροχή βοήθειας αξίας 40 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία.

Το Κογκρέσο ενέκρινε το νομοσχέδιο το βράδυ της Τρίτης με ευρεία δικομματική υποστήριξη, 368 έναντι 57. Και οι 57 ψήφοι κατά του μέτρου προέρχονταν από Ρεπουμπλικάνους.

I thank @SpeakerPelosi and all friends of 🇺🇦 in 🇺🇸 House of Representatives for the quick approval of the law on additional financial support for our state initiated by @POTUS. We are looking forward to consideration of this important document for us by the Senate.