Ζελένσκι: Ευχαριστήριο μήνυμα στον Μπάιντεν για την «άνευ προηγουμένου» βοήθεια

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του στο Twitter, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν για την «άνευ προηγουμένου» διπλωματική και στρατιωτική βοήθεια προς τη χώρα του.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα χαιρέτισε τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας, σημειώνοντας ότι μίλησε με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, τον Άντονι Μπλίνκεν, για τις επαφές που είχε με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Thank you @POTUS for the unprecedented 🇺🇸 diplomatic and military assistance for 🇺🇦. https://t.co/GfxDqdl1q8