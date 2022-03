Ουκρανία: Ζελένσκι: Έτοιμο το Κίεβο να δεχτεί «καθεστώς ουδετερότητας» - Σφοδρές μάχες συνεχίζονται

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε τον νέο γύρο των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία που ξεκινούν από σήμερα Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη, διαμηνύοντας ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να αποδεχτεί «καθεστώς ουδετερότητας». Σύμβουλος της ουκρανικής κυβέρνησης πάντως, δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι δεν αναμένει πρόοδο στα κύρια ζητήματα.

Ο Τζο Μπάιντεν διέψευσε από πλευράς του ότι οι ΗΠΑ ζητούν αλλαγή καθεστώτος στη Μόσχα. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες κυρίως στη νότια Ουκρανία για την κατάληψη του λιμανιού της Μαριούπολης.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας πάντως, οι υλικοτεχνικές ελλείψεις στους κόλπους των ρωσικών δυνάμεων επιδεινώνονται, κρατώντας τον ρωσικό στρατό στάσιμο.

Τελευταία ενημέρωση 10:09

Η Τουρκία είναι μεταξύ των χωρών που θα μπορούσαν να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ανώτερος ουκρανός αξιωματούχος.

«Η Τουρκία είναι μεταξύ εκείνων των χωρών που θα μπορούσαν να γίνουν εγγυητές της ασφάλειάς μας στο μέλλον», δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Ιχόρ Ζόβκβα, ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας στην Τουρκία.

Το Κίεβο θέλει δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφέρουν στην Ουκρανία προστασία σε περίπτωση μελλοντικής επίθεσης.

Τελευταία ενημέρωση 10:01

Μείωση των προσδοκιών ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία από την ουκρανική πλευρά. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να χαιρέτισε νωρίτερα τις νέες διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι ελπίζει ότι θα φέρουν ειρήνη «χωρίς καθυστέρηση».

Ωστόσο, το Reuters δημοσίευσε απόσπασμα δηλώσεων του συμβούλου του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, Βαντίμ Ντενισένκο, ενόψει των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων εκπροσώπων στην Τουρκία, ο οποίος αναφέρει ότι δεν νομίζει «ότι θα υπάρξει πρόοδος στα κύρια ζητήματα».

Τελευταία ενημέρωση 09:58

Οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στο γραφείο του εκπροσώπου του προεδρικού γραφείου στην Κριμαία, το οποίο βρίσκεται στη Χερσώνα, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης τα οποία και μεταδίδουν ότι έσπασαν τις πόρτες του κτηρίου και αφαίρεσαν την ουκρανική σημαία, καθώς και έγγραφα και άλλα αντικείμενα.

