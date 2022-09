Ζελένσκι: Επισκέφθηκε την απελευθερωμένη πόλη του Ιζιούμ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε την Τετάρτη την πρόσφατα ανακαταληφθείσα πόλη του Ιζιούμ, βασικό κόμβο ανεφοδιασμού στη βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβο, δήλωσε ουκρανική στρατιωτική ταξιαρχία, μετά την αναχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων πριν από λίγες ημέρες.

«Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας ευχαρίστησε τους στρατιώτες για την απελευθέρωση ουκρανικών εδαφών και ύψωσε πανηγυρικά την ουκρανική σημαία πάνω από το δημοτικό συμβούλιο», ανέφερε η 25η ειδική αερομεταφερόμενη ταξιαρχία Σίτσελαβ σε δήλωση στη σελίδα της στο Facebook.

«Η θέα είναι πολύ συγκλονιστική, αλλά δεν είναι σοκαριστική για μένα», ανέφερε o Ζελένσκι στο Associated Press «επειδή αρχίσαμε να βλέπουμε τις ίδιες φωτογραφίες από την Μπούκα, από τα πρώτα αποκατεχόμενα εδάφη, οπότε τα ίδια κατεστραμμένα κτίρια, νεκρούς ανθρώπους.

Η ανάρτηση περιλάμβανε φωτογραφίες του προέδρου, της αναπληρώτριας υπουργού Άμυνας Χάνα Μάλιαρ και ανώτερου στρατιωτικού προσωπικού στην τελετή.

Zelensky in a surprise visit today to Izium, the town liberated from months of Russian occupation in recent days. It was used by Moscow as a heavily militarized garrison town buttressing its stalled campaign in the Donbas. pic.twitter.com/1M62RC6fBn