Ζελένσκι: Χτύπησε το κουδούνι στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι χτύπησε εξ αποστάσεως το κουδούνι της έναρξης των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την ώρα που η χώρα του απευθύνει έκκληση για ιδιωτικές επιχειρήσεις δισεκατομμυρίων για να ξαναστηθούν τα εργοστάσια και οι βιομηχανίες που καταστράφηκαν από τη Ρωσία.

Ο Ζελένκσι εμφανίστηκε στη βιντεο-οθόνη πίσω από την πλατφόρμα που βρίσκεται πάνω από τον χώρο των διαπραγματεύσεων όπου χτυπάει παραδοσιακά το κουδούνι. Οι χρηματιστές τον χειροκροτούσαν και τον επευφημούσαν ενώ στην αίθουσα υπήρχε ένα πανό που έγραφε: «Είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε δυνατοί. Είμαστε ανοιχτοί για μπίζνες».

The NYSE welcomes H.E. Volodymyr Zelenskyy, President of Ukraine and guests in recognition of @WPP #AdvantageUkraine. To honor the occasion @ZelenskyyUa virtually joins Lynn Martin, NYSE President to ring The Opening Bell pic.twitter.com/XKJphNrXiy