Ζαχάροβα προς χώρες ΕΕ και ΝΑΤΟ: Σταματήστε να εξοπλίζετε την Ουκρανία

Καλούμε τις χώρες της ΕΕ και το ΝΑΤΟ να σταματήσουν να προμηθεύουν τo «μη βιώσιμο» καθεστώς του Κιέβου με τα πιο πρόσφατα οπλικά συστήματα, αναφέρει σε ανάρτησή της η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών υπογραμμίζοντας πως έτσι «βάζουν σε κίνδυνο» τις πτήσεις των πολιτικών αεροσκαφών «εντός και εκτός Ευρώπης».

💬 Maria #Zakharova: We call on #EU & #NATO countries to stop the thoughtless flooding of the unviable #Kiev regime with the latest weapons systems in order to avoid enormous risk to intl civilian aviation & other means of transport in Europe & beyond.



