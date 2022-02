Ζαχάροβα: Εάν Φινλανδία και Σουηδία ενταχθούν στο ΝΑΤΟ θα υπάρξει ρωσική απάντηση

Τυχόν ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας θα προκαλέσει σοβαρή απάντηση από τη Μόσχα διαμήνυσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Εάν το Ελσίνκι ή η Στοκχόλμη αποφασίσουν τελικά να ενταχθούν στη Βορειοατλαντική Συμμαχία «θα υπάρχουν σοβαρές στρατιωτικές και πολιτικές συνέπειες που θα απαιτούσαν από τη χώρα μας να ακολουθήσει τα κατάλληλα βήματα».

«Θεωρούμε την δέσμευση της φινλανδικής κυβέρνησης για μια αδέσμευτη στρατιωτικά πολιτική ως σημαντικό παράγοντα στη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη βόρεια Ευρώπη», δήλωσε η Μ. Ζαχάροβα.

