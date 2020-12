Ζ. Μπορέλ: Μεγάλη πιθανότητα για ισχυρά μέτρα κατά της Τουρκίας αν δεν αλλάξει στάση

Τη μεγάλη πιθανότητα, εάν συνεχίσουν οι σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας σε «καθοδική πορεία», η Ευρώπη να υιοθετήσει ισχυρά μέτρα κατά της Άγκυρας, τονίζει ο Ζ. Μπορέλ σε κείμενό του. Σημειώνει ακόμα ότι η συνολική εκτίμησή της ΕΕ για τις σχέσεις της με την Τουρκία «πρέπει να είναι αρνητική» φέτος και προσθέτει ότι αυτό θα καταθέσει στους ευρωπαίους ηγέτες τον Μάρτιο του 2021.

Συγκεκριμένα, σε κείμενο που δημοσιεύει στο προσωπικό του ιστολόγιο ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, αναφέρει πως «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, εάν συνεχίσουμε σε αυτήν την καθοδική πορεία, η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει ισχυρά μέτρα, για να πείσει την Τουρκία ότι είναι σοβαρή και αποφασισμένη να διασφαλίσει το σεβασμό των συμφερόντων μας».

Παράλληλα σημειώνει ότι η συνολική εκτίμησή του για τις σχέσεις ΕΕ- Τουρκίας «πρέπει να είναι αρνητική» και προσθέτει ότι αυτό θα καταθέσει στους ευρωπαίους ηγέτες τον Μάρτιο του 2021.

«Πρέπει να βρούμε μια διέξοδο από τη δυναμική του «μία σου και μία μου» [tit-for-tat] και να επιστρέψουμε στη συνεργασία και την εμπιστοσύνη. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου και αυτό το μήνυμα επαναλήφθηκε την περασμένη εβδομάδα. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση γι `αυτό σήμερα από την πλευρά της Τουρκίας από ό,τι τον Οκτώβριο. Ωστόσο, η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί ουσιαστικά. Ως εκ τούτου, η συνολική εκτίμησή μας για το έτος πρέπει να είναι αρνητική. Αλλά έχουμε επίσης την ευκαιρία να διορθώσουμε τα πράγματα και αυτό πρέπει να κάνουμε», σημειώνει ο κ. Μπορέλ.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος επαναλαμβάνει ότι «η Ε.Ε. απλώνει το χέρι της προς την Τουρκία ελπίζοντας ότι αυτή θα το αδράξει». Αλλά για να διερευνηθούν τρόποι στενότερης συνεργασίας, μεταξύ άλλων μέσω μίας πολυμερούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, «ενέργειες που μπορεί να θεωρηθούν επιθετικές ή αντίθετες προς τα συμφέροντα της Ε.Ε. πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ανανέωση του διαλόγου με την Ελλάδα και την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, με την κατανόηση ότι πρέπει να οδηγηθούν σε μία ικανοποιητική έκβαση και όχι να συνεχίζονται αενάως. Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας σε αυτήν την υπόθεση».

Σημειώνει ακόμα ότι οι σχέσεις της Ευρώπης με την Τουρκία «έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες», αλλά ότι η κατεύθυνση την οποία έχει πάρει η Άγκυρα «μοιάζει να την απομακρύνει από την Ε.Ε.». Αυτό, σημειώνει, αφορά τόσο τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας, «ειδικά σχετικά με τις βασικές ελευθερίες», αλλά και την εξωτερική της πολιτική. «Δυστυχώς, σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, η διεθνής ατζέντα της Τουρκίας δεν ευθυγραμμίζεται με αυτήν της Ε.Ε. και οι μέθοδοί της δεν είναι αυτοί της Ε.Ε.», τονίζει.

Μιλώντας για τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου και την επιθετική δημόσια ρητορική του κατά κρατών-μελών της Ε.Ε. στην κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ανδρών στην Άγκυρα τον Ιούλιο: «Προτίμησα να απαντήσω με τη γλώσσα της διπλωματίας, αν και ο τόνος και οι διατυπώσεις που χρησιμοποίησε ο Τούρκος οικοδεσπότης μου έθεσαν ερωτήματα σχετικά με το αν αυτό θα ήταν αρκετό», συμπλήρωσε.

«Παρότι πραγματικά καλωσορίζω δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο, με τις οποίες διακηρύσσουν το στρατηγικό συμφέρον της Τουρκίας να προσχωρήσει στην Ε.Ε., είναι σημαντικό αυτές οι δηλώσεις να συνοδεύονται από πράξεις που επιβεβαιώνουν τις προθέσεις αυτές», γράφει ο Μπορέλ και συμπληρώνει ενδεικτικά ότι το μνημόνιο οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ της Άγκυρας και της κυβέρνησης Σάρατζ «προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες και πυροδότησε μία σθεναρή αντίδραση από την Ε.Ε.» Υπενθυμίζεται επίσης ότι «περιείχε διατάξεις περί στρατιωτικής στήριξης που αντιτίθενται στο εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη».

Ο Ζοζέφ Μπορέλ σημειώνει ακόμα το ρόλο της Τουρκίας στην κρίση του Έβρου τον περασμένο Μάρτιο καθώς και ότι «οι ανώτατες αρχές της Τουρκίας ενθάρρυναν τη μαζική απόπειρα μεταναστών και προσφύγουν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα», καθώς και για τις έρευνες και γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και σε ύδατα που η Ελλάδα διεκδικεί ως μέρος της υφαλοκρηπίδας της, σημειώνει ότι «δημιούργησαν μία πολύ αρνητική ατμόσφαιρα και απέτρεψαν την ανάπτυξη μίας θετικής ατζέντας».

