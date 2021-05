Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ξεπεράσαμε τους 150 εκατ. εμβολιασμούς

«Οι εμβολιασμοί επιταχύνονται σε ολόκληρη την ΕΕ», τόνισε σήμερα Τρίτη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, γνωστοποιώντας ότι η ΕΕ μόλις ξεπέρασε τους 150 εκατ. εμβολιασμούς.

«Το ένα τέταρτο όλων των Ευρωπαίων έλαβαν την πρώτη δόση», ανέφερε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι «θα έχουμε αρκετές δόσεις για τον εμβολιασμό του 70% των ενηλίκων της ΕΕ τον Ιούλιο».

Vaccination is gaining speed across the EU: we have just passed 150 million vaccinations.



A quarter of all Europeans have had their first dose.



We'll have enough doses for vaccinating 70% of EU adults in July. pic.twitter.com/j5ZdOukSrg