Ξεκούραστα στους «8» της Λυών ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Την επίσημη πρόσκληση που έλαβε για συμμετοχή στο τουρνουά της Λυών φρόντισε να τιμήσει με το «καλησπέρα» ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πετυχαίνοντας μία εύκολη νίκη στην πρεμιέρα του στη γαλλική πόλη. Ο 22χρονος τενίστας βρέθηκε απευθείας στον 2ο γύρο μέσω της wild card και το απόγευμα της Πέμπτης (20/5) νίκησε άνετα με 2-0 σετ (6-1, 6-4) τον Τόμι Πολ σε μία ώρα και 15 λεπτά. Προκρίθηκε εύκολα στην προημιτελική φάση, όπου τον περιμένει ο Ιάπωνας Γιοσιχίτο Νισιόκα.

Ο Ελληνας πρωταθλητής συνέχισε την καλή παράδοσή του απέναντι σε Αμερικανούς αντιπάλους, καθώς νίκησε για δεύτερη φορά σε ισάριθμές συναντήσεις τον Πολ. Ο «Τσίτσι», μετά την επικράτησή του το 2019 στην Ουάσινγκτον, αντιμετώπισε για πρώτη φορά στο χώμα τον Αμερικανό, που βρίσκεται στο Νο53 της παγκόσμιας κατάταξης. Αυτή ήταν η 10η νίκη σε 14 αναμετρήσεις με τενίστες από τις Η.Π.Α..

Από τις «αμερικανικές» κόντρες του μόνο σε ένα ματς με τον Ντένις Κούντλα έχει αρνητικό πρόσημο (0-1). Με κάθε άλλο αντίπαλο έχει θετικό ρεκόρ, μετρώντας 3-2 με τον Τζον Ισνερ, 2-1 με τον Τζάρεντ Ντόναλντσον, 2-0 επί του Πολ και από 1-0 εναντίον των Τέιλορ Φριτς, Ράιλι Οπέλκα και Μακένζι ΜακΝτόναλντ. «Πάντα χαίρομαι να παίζω μπροστά σε κόσμο και το γαλλικό κοινό είναι πάντα υποστηρικτικό», σχολίασε μετά τη νίκη του ο Τσιτσιπάς.

Στον προημιτελικό θα συναντήσει τον αριστερόχειρα Γιοσιχίτο Νισιόκα, ο οποίος νωρίτερα την ίδια μέρα ξεπέρασε με ανατροπή το εμπόδιο του Γάλλου (No15) Γκαέλ Μονφίς, με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 7-6), σε δύο ώρες και 18 λεπτά. Ο 25χρονος Ιάπωνας, ύψους 1,70μ. και Νο60 στον κόσμο, προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην 8αδα ενός χωμάτινου τουρνουά του Tour. Θα παίξει επίσης για πρώτη φορά εναντίον του Τσιτσιπά, ο οποίος δήλωσε πως ο Νισιόκα «είναι γρήγορος και καλός στο χώμα, αλλά νομίζω πως μπορώ να παίξω καλά κόντρα στον οποιονδήποτε. Δεν έχει σημασία η κατάταξη του κάθε αντιπάλου».

