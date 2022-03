Ουκρανία: Ξεκινούν νέες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία - Στα πρόθυρα ανθρωπιστικής καταστροφής η Μαριούπολη

Συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι θα ήταν αντιπαραγωγική, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, απευθυνόμενος σε Σέρβους δημοσιογράφους, λίγες ώρες πριν την έναρξη του νέου γύρου τριήμερων συνομιλιών Ρωσίας - Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη.

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαμήνυσε νωρίτερα ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να αποδεχτεί «καθεστώς ουδετερότητας», ωστόσο σύμβουλος της κυβέρνησης του Κιέβου, έσπευσε να ξεκαθαρίσει λίγο μετά, σύμφωνα με το Reuters, ότι δεν αναμένει πρόοδο στα κύρια ζητήματα. Μάλιστα, κορυφαίος σύμβουλος της ουκρανικής κυβέρνησης κατηγόρησε τη Μόσχα ότι έχει στόχο να διχοτομήσει τη χώρα.

Ο Τζο Μπάιντεν διέψευσε από πλευράς του ότι οι ΗΠΑ ζητούν αλλαγή καθεστώτος στη Μόσχα.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες κυρίως στη νότια Ουκρανία για την κατάληψη του λιμανιού της Μαριούπολης. Για τον κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής και την ανάγκη για άμεση εκκένωση της πόλης, όπου 160.000 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι χωρίς ρεύμα, προειδοποίησε ο δήμαρχος της πόλης.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Ενθών, από την έναρξη των ρωσικών επιθέσεων, 1.119 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1.790 έχουν τραυματιστεί.

Παρά την τραγική αύξηση απωλειών σε αμάχους και υποδομές, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι υλικοτεχνικές ελλείψεις στους κόλπους των ρωσικών δυνάμεων επιδεινώνονται, κρατώντας τον ρωσικό στρατό στάσιμο.

Την Πέμπτη η ομιλία του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε σήμερα Δευτέρα, μιλώντας σε Σέρβους δημοσιογράφους ότι οποιαδήποτε συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι θα ήταν αντιπαραγωγική.

«Η Δύση ήθελε να ποδοπατήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών. Ωστόσο η Ρωσία διαθέτει τεράστιο αριθμό εταίρων στον κόσμο και δεν τίθεται θέμα απομόνωσής της», είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ, ενώ πρόσθεσε ότι οι πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ έχουν πρόσφατα αποκτήσει ολοένα και περισσότερο αντιρωσικό χαρακτήρα.

Σχετικά με τις σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας ανέφερε ότι «βρίσκονται στο ισχυρότερο επίπεδο που έχουν ποτέ βρεθεί, τη στιγμή που τα δυτικά έθνη επιδιώκουν να απομονώσουν τη Μόσχα με κυρώσεις χωρίς προηγούμενο».

Το Πεκίνο έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στις κυρώσεις, επιμένοντας ότι θα διατηρήσει οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία, και έχει αρνηθεί να καταδικάσει «τις ενέργειες της Μόσχας στην Ουκρανία», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Σ. Λαβρόφ.

Οι μάχες συνεχίζονται σε όλη την Ουκρανία, με τις ρωσικές δυνάμεις να ανοίγουν επίσης πυρ στις εγκαταστάσεις πυρηνικής έρευνας Neutron Source στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες των ουκρανικών μέσων ενημέρωσης.

Στο μεταξύ τα ουκρανικά στρατεύματα εξαπέλυσαν επιτυχείς αντεπιθέσεις γύρω από το Χάρκοβο, σύμφωνα με τον περιφερειακό επικεφαλής των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

«Απωθούμε τις δυνάμεις κατοχής προς την κατεύθυνση των (ρωσικών) συνόρων», σημείωσε χθες, Κυριακή, στο Telegram ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Κτίριο κατοικιών επλήγη, πρόσθεσε, κατά τη διάρκεια ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στο χωριό Όσκιλ στην περιοχή Ιζιούμ και σκοτώθηκε μια τετραμελής οικογένεια. Η πληροφορία αυτή δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή.

Οι ρωσικές δυνάμεις μετακινούνται προς τη Λευκορωσία για να ανασυγκροτηθούν μετά τις βαριές απώλειες που υπέστησαν στην Ουκρανία, σύμφωνα παράλληλα με χθεσινή ανακοίνωση του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Στο μεταξύ οι μάχες συνεχίζονται στη Ρούμπιζνε, τη Σεβεροντονέτσκ και τη Μαριούπολη στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Το γενικό επιτελείο ανακοίνωσε επίσης ότι η Ρωσική Εθνοφρουρά προσπαθεί να καταπνίξει την λαϊκή αντίσταση σε κατεχόμενες περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Μόσχα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν μεγάλη αποθήκη καυσίμων στην Ουκρανία κοντά στην δυτική πόλη Λβιβ.

Η αποθήκη αυτή καυσίμων εφοδίαζε τον ουκρανικό στρατό στο δυτικό τμήμα της χώρας και κοντά στο Κίεβο, δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχαν δοθεί από το Σάββατο από την Ουκρανία.

Συνολικά 67 στρατιωτικοί στόχοι καταστράφηκαν σε ένα 24ωρο, δήλωσε επίσης ο Κονασένκοφ από τη Μόσχα. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν εγκαταστάσεις επισκευών του στρατού στην Λβιβ, μια αποθήκη με αντιαεροπορικούς πυραύλους 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κιέβου και 18 μαχητικά drones. Οι επιθέσεις στην Ουκρανία θα συνεχιστούν, σημείωσε ο Κονασένκοφ.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο dpa επισημαίνει ότι, όπως ισχύει για τους περισσότερους ισχυρισμούς και των δύο πλευρών στη διάρκεια του πολέμου, δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής δυνατό να επαληθευτεί ούτε αυτή η πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

Οι εκτεταμένες καταστροφές έχουν αφήσει χωρίς νερό, θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα τον πληθυσμό του Τσερνίχιβ, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να περικυκλώνουν τη συγκεκριμένη πόλη της βόρειας Ουκρανίας.

Η παροχή φυσικού αερίου εξακολουθεί να λειτουργεί εν μέρει, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφερειακής κυβέρνησης χθες Κυριακή που δημοσιοποίησε το ειδησεογραφικό δίκτυο dpa.

Η υποδομή της πόλης καταστράφηκε από «έντονες μάχες», αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την επιδιόρθωση των ζημιών, έγραψε το Σάββατο στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Βιατσεσλάβ Τσάους.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την Τσερνίχιβ στον ουκρανικό βορρά. Κεντρικός δρόμος της πόλης, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, οδηγεί στο Κίεβο.

Ο δήμαρχός της Βλαντισλάβ Ατροσένκο δήλωσε το Σάββατο ότι η πόλη έχει «εντελώς καταστραφεί» από τις ρωσικές δυνάμεις. Επίσης σημείωσε ότι περισσότεροι από 200 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ περισσότεροι από τους μισούς από τους 285.000 κατοίκους που είχε αρχικά η πόλη έχουν φύγει.

Η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε τον δημόσιο τομέα να τερματίσει τις συμβάσεις με ρωσικές και λευκορωσικές εταιρείες με σχετικό σημείωμα που εξέδωσε σήμερα Δευτέρα.

Η υποστήριξη που προσφέρουν στη Μόσχα πολλοί Αφρικανοί ηγέτες, καθώς και κυβερνήσεις ή τουλάχιστον η απροθυμία τους να καταδικάσουν την εισβολή στην Ουκρανία, προκαλεί απογοήτευση στους δυτικούς αξιωματούχους.

Στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, 17 αφρικανικά κράτη απείχαν –σχεδόν οι μισές αποχές– ενώ ένα κράτος ψήφισε κατά της καταδίκης της Ρωσίας για την «επιθετικότητά» της.

Το ψήφισμα τελικά εγκρίθηκε με 141 ψήφους υπέρ. Παρατηρητές, όπως ο Πράιαλ Σινγκχ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών στην Πρετόρια, προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέας στρατηγικής διαίρεσης της Αφρικής, παρόμοιας με εκείνη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ υπογράμμισε πως το Κίεβο δεν σχεδιάζει να ανοίξει σήμερα Δευτέρα ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την απομάκρυνση αμάχων από πολιορκημένες πόλεις επειδή οι υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν για πιθανή ρωσική «προβοκάτσια» στους διαδρόμους αυτούς.

«Οι πληροφορίες μας ανέφεραν πιθανές προκλήσεις από τους κατακτητές κατά μήκος των διαδρομών των ανθρωπιστικών διαδρόμων. Επομένως, για την ασφάλεια των πολιτών, δεν ανοίγουμε ανθρωπιστικούς διαδρόμους σήμερα», τόνισε η Βερεστσούκ.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας ανέφεραν στο Twitter ότι φωτιά σε αποθήκη καυσίμων που χτυπήθηκε από εχθρικούς βομβαρδισμούς στο Λούτσκ είναι υπό έλεγχο.

Η πόλη Μαριούπολη της νότιας Ουκρανίας βρίσκεται στα πρόθυρα ανθρωπιστικής καταστροφής και πρέπει να εκκενωθεί πλήρως, δήλωσε ο δήμαρχός της τη Δευτέρα.

Ο δήμαρχος Βαντίμ Μποϊτσένκο ανέφερε ότι περίπου 160.000 άμαχοι έχουν παγιδευτεί στην πόλη χωρίς ρεύμα. Είκοσι έξι λεωφορεία περίμεναν για να εκκενώσουν τους πολίτες, αλλά οι ρωσικές δυνάμεις δεν είχαν συμφωνήσει να τους προσφέρουν ασφαλή διέλευση, ανέφερε.

Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ανασυντάσσονται, ωστόσο δεν είναι σε θέση να προωθηθούν πουθενά στα ουκρανικά εδάφη.

Η Gazprom, ο ενεργειακός κολοσσός της Ρωσίας, δημοσιεύοντας τα καθημερινά του στοιχεία, αναφέρει ότι συνεχίζει να μεταφέρει φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας – συνολικού όγκου 109,5 εκατ. κυβικών μέτρων.

Την ίδια ώρα, αλλαγή σχεδίου ανακοίνωσε η ολλανδική εταιρεία ζυθοποιίας Heineken. Είχε προαναγγείλει ότι θα σταματήσει τις νέες επενδύσεις και τις εξαγωγές στη Ρωσία, αλλά δεν θα αποχωρήσει από τη χώρα.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται δηλώσεις εκπροσώπων της εταιρείας, η διοίκηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι πλέον βιώσιμες οι δραστηριότητες στη Ρωσία.

Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει ισραηλινό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας ανάλογο αυτού που είναι γνωστό με την ονομασία «Σιδηρούς Θόλος», στο πλαίσιο του επανεξοπλισμού της που αποφασίστηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, επιβεβαίωσε χθες Κυριακή το βράδυ ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

«Μπορώ να σας αποκαλύψω πως αυτό είναι ασφαλώς ανάμεσα στα πράγματα που συζητάμε, και για καλούς λόγους», δήλωσε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD.

Επιβεβαίωσε έτσι πληροφορίες που είχαν δώσει νωρίτερα χθες σε γερμανικά ΜΜΕ κοινοβουλευτικοί.

Η απόφαση δεν έχει ακόμη επισημοποιηθεί, όμως το ζήτημα βρίσκεται στο τραπέζι αφότου ο καγκελάριος Σολτς ανήγγειλε πως θα δαπανηθούν 100 δισεκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων και ότι οι στρατιωτικές δαπάνες της Γερμανίας θα φθάνουν πλέον τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ ετησίως.

«Πρέπει να προστατευτούμε καλύτερα έναντι της ρωσικής απειλής. Για αυτό, χρειαζόμαστε γρήγορα αντιπυραυλική ασπίδα σε παγγερμανική κλίμακα», εξήγησε ο ειδικός εισηγητής της Μπούντεσταγκ για τον αμυντικό προϋπολογισμό Αντρέας Σβαρτς, μέλος του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD) του καγκελάριου.

«Το ισραηλινό σύστημα Arrow 3 είναι καλή λύση», πρόσθεσε σε δηλώσεις του που δημοσίευσε η εφημερίδα Bild, αναφερόμενος στο ισραηλινό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Η Τουρκία είναι μεταξύ των χωρών που θα μπορούσαν να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ανώτερος ουκρανός αξιωματούχος.

«Η Τουρκία είναι μεταξύ εκείνων των χωρών που θα μπορούσαν να γίνουν εγγυητές της ασφάλειάς μας στο μέλλον», δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Ιχόρ Ζόβκβα, ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας στην Τουρκία.

Το Κίεβο θέλει δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφέρουν στην Ουκρανία προστασία σε περίπτωση μελλοντικής επίθεσης.

Μείωση των προσδοκιών ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία από την ουκρανική πλευρά. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να χαιρέτισε νωρίτερα τις νέες διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι ελπίζει ότι θα φέρουν ειρήνη «χωρίς καθυστέρηση».

Ωστόσο, το Reuters δημοσίευσε απόσπασμα δηλώσεων του συμβούλου του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, Βαντίμ Ντενισένκο, ενόψει των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων εκπροσώπων στην Τουρκία, ο οποίος αναφέρει ότι δεν νομίζει «ότι θα υπάρξει πρόοδος στα κύρια ζητήματα».

Οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στο γραφείο του εκπροσώπου του προεδρικού γραφείου στην Κριμαία, το οποίο βρίσκεται στη Χερσώνα, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης τα οποία και μεταδίδουν ότι έσπασαν τις πόρτες του κτηρίου και αφαίρεσαν την ουκρανική σημαία, καθώς και έγγραφα και άλλα αντικείμενα.

