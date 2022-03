Ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου

Οι συνομιλίες με τη ρωσική αντιπροσωπεία, στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Λευκορωσία, ξεκίνησαν, ανακοίνωσε ένας σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ο Ουκρανός διαπραγματευτής Ντέιβιντ Αραχαμία ανέφερε ότι το Κίεβο να σχεδιάζει να ζητήσει τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων πριν προχωρήσουν σε άλλα θέματα με ανάρτησή του στο Facebook.

«Αρχίζουμε να συζητάμε με τους Ρώσους αντιπροσώπους. Τα σημεία κλειδιά στην ατζέντα είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός, η ανακωχή και οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση των πολιτών από τις χώρες και τα χωριά που καταστράφηκαν ή βομβαρδίζονται συνεχώς», έγραψε ο Ποντολιάκ στο Twitter, αναρτώντας και μια φωτογραφία όπου τα μέλη των δύο αντιπροσωπειών κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:

1. Immediate ceasefire

2. Armistice

3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod