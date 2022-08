Ξεκίνησαν τα κινεζικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν-«Μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική επιχείρηση»

Οι ένοπλες δυνάμεις της Κίνας άρχισαν σήμερα γυμνάσια ευρείας κλίμακας σε τομείς γύρω από την Ταϊβάν, ανέφερε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινεζικές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις που έχουν οργανωθεί ποτέ γύρω από τη νήσο, η οποία έχει δική της κυβέρνηση αλλά το Πεκίνο θεωρεί αποσκιρτήσασα επαρχία της, προορισμένη να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα, διά της βίας αν χρειαστεί.

«Τα γυμνάσια ξεκινούν», ανέφερε το CCTV μέσω Weibo, του κινεζικού αντίστοιχου του Twitter. Οι ασκήσεις διεξάγονται σε αντίποινα για την επίσκεψη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Νάνσι Πελόσι, στην Ταϊβάν, κάτι που το Πεκίνο εξέλαβε ως βαριά προσβολή και πρόκληση.

Οι ασκήσεις, που εκτείνονται σε έξι τοποθεσίες, πρόκειται να ολοκληρωθούν στις 12:00 μ.μ. (04:00 GMT) την Κυριακή. Είναι σημαντικό ότι στα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια, οι περιοχές άσκησης διχοτομούν τα 12 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων της Ταϊβάν - κάτι που οι Ταϊβανοί αξιωματούχοι λένε ότι αμφισβητεί τη διεθνή τάξη και ισοδυναμεί με αποκλεισμό του θαλάσσιου και εναέριου χώρου της.

