Xάνει την απόλυτη πλειοψηφία ο Μακρόν στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση - Άνοδος της ακροδεξιάς

Χάνει την απόλυτη πλειοψηφία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση ο Εμανουέλ Μακρόν καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που δίνουν γαλλικά ΜΜΕ η παράταξη του Γάλλου προέδρου δεν θα εκλέξει 289 βουλευτές. Σύμφωνα με το AFP η παράταξη Ensemble θα συγκεντρώσει από 200 έως 260 έδρες. Ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός FR2 δίνει στον Εμάνουελ Μακρόν 224 έδρες στον σημερινό δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών ενώ ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός LSI μεταδίδει ότι η Ensemble λαμβάνει από 210 ως 250 έδρες.



Σύμφωνα με το FR2 η αριστερή πολιτική παράταξη Nupes του Ζαν-Λικ Μελανσόν λαμβάνει 149 έδρες, η παράταξη της ακροδεξιάς Μαριν Λεπέν 89 ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι 78 έδρες. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα κανένα κόμμα δεν θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη νέα γαλλική Εθνοσυνέλευση.

O LSI αναφέρει ότι η αριστερή πολιτική παράταξη του Ζαν-Λικ Μελανσόν λαμβάνει από 150 ως 180 έδρες, η παράταξη της ακροδεξιάς Μαριν Λεπέν από 80 ως 100 ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι από 60 ως 70 έδρες. Η έκπληξη των εκλογών είναι οι έδρες που κερδίζει η ακροδεξιά με την Μαριν Λεπέν, φθάνοντας σε πρωτόγνωρο αριθμό εδρών. Οι πολιτικοί αναλυτές κάνουν λόγο για πολιτικό σεισμό αλλά και για τις μεγάλες δυσκολίες που θα έχει εφεξής ο πρόεδρος Μακρόν.

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι αυτή η τέταρτη εκλογική διαδικασία μέσα σε δύο μήνες σημαδεύτηκε από την αποχή που εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 53,5-54%, αυξημένη κατά μία μονάδα σε σύγκριση με τον πρώτο γύρο. Δεν θα σπάσει πάντως το ρεκόρ του δεύτερου γύρου των εκλογών του 2017 που ήταν 57,36%.

Η ακριβής κατανομή των 577 εδρών αναμένεται να γίνει γνωστή αργότερα.

Για την ενωμένη αριστερά, τα αποτελέσματα αυτά σημαίνουν ότι θα γίνει το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Εθνοσυνέλευση, έναν ρόλο που κατείχε μέχρι τώρα η δεξιά.

Για τη Λεπέν, η επιτυχία είναι αδιαμφισβήτητη: πενταπλασιάζει τον αριθμό των βουλευτών της και ξεπερνάει όπως φαίνεται κατά πολύ το όριο των 15 βουλευτών ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα, για δεύτερη φορά στην ιστορία του κόμματός της, μετά το 1986.

Όσον αφορά την παραδοσιακή δεξιά, τους Ρεπουμπλικάνους, εκλέγουν 60-70 βουλευτές και αναμένεται ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο ρυθμιστή στην επόμενη Εθνοσυνέλευση.

