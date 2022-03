WSJ: Οι ΗΠΑ στέλνουν σοβιετικά αντιαεροπορικά συστήματα στους Ουκρανούς

Οι ΗΠΑ στέλνουν μέρος του σοβιετικού εξοπλισμού αεράμυνας που απέκτησαν μυστικά πριν από δεκαετίες για να ενισχύσουν τον στρατό της Ουκρανίας, καθώς η τελευταία προσπαθεί να αποκρούσει τις ρωσικές αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, τα συστήματα, τα οποία ένας Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε πως περιλαμβάνουν το SA-8, που χρονολογούνται πριν δεκαετίες και αποκτήθηκαν από τις ΗΠΑ, ώστε να μπορούν να εξετάζουν την τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τον ρωσικό στρατό και την οποία έχει εξάγει η Μόσχα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επίσης, τα εν λόγω όπλα είναι γνωστά στον ουκρανικό στρατό, ο οποίος κληρονόμησε αυτόν τον τύπο εξοπλισμού μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση της ΗΠΑ να αποκτήσουν πρόσβαση στο ελάχιστα γνωστό οπλοστάσιο των σοβιετικών όπλων, η οποία έρχεται καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την επέκταση των δυνατοτήτων αεράμυνας της Ουκρανίας.

Τα S-300 της Λευκορωσίας δεν ήταν μεταξύ των συστημάτων που στάλθηκαν στην Ουκρανία, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν ότι η παροχή πρόσθετης αεράμυνας θα επιτρέψει στην Ουκρανία να δημιουργήσει μια de facto ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τους συμμάχους και τους βασικούς εταίρους μας για να προσφέρουμε νέα βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων αντιαεροπορικών συστημάτων σοβιετικής ή ρωσικής προέλευσης και των πυρομαχικών που απαιτούνται για τη χρήση τους, στην Ουκρανία κάθε μέρα», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η Ουκρανία διαθέτει ήδη ορισμένα ρωσικά συστήματα αεράμυνας, συμπεριλαμβανομένων των S-300. Ωστόσο, χρειάζεται περισσότερα τέτοια συστήματα, ικανά να λειτουργούν σε μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις για να αμβλύνουν τις επιθέσεις ρωσικών αεροσκαφών και πυραύλων.

Στο μεταξύ, το απόγευμα σήμερα ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ντένις Σμίχαλ, σε ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε πως 13 χώρες της Δύσης, υπέγραψαν κοινή δήλωση για την «άμεση ανάγκη αναβάθμισης της αεράμυνας της Ουκρανίας».

«Οι βουλευτές της Τσεχίας, Εσθονίας, Πολωνίας, Γαλλίας, Γεωργίας, Γερμανίας, Ιρλανδίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Ολλανδίας, Σουηδίας, Βρετανίας, και οι ΗΠΑ υπέγραψαν κοινή δήλωση «σχετικά με την επείγουσα ανάγκη αναβάθμισης της αεράμυνας της Ουκρανίας» και συνέχισε «Σήμερα εκατομμύρια Ουκρανοί ζητούν να κλείσουν τον ουρανό. Σας ευχαριστώ για αυτή την απόφαση!», συμπλήρωσε.

Parliamentarians of 🇨🇿🇪🇪🇫🇷🇬🇪🇩🇪🇮🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇳🇱🇸🇪🇬🇧🇺🇸 signed a joint statement "On the urgent need to modernize the air defense of Ukraine." Today millions of Ukrainians ask to close the sky over 🇺🇦. Thank you for this decision!