Washington Post: Η ΕΕ θα στείλει στην Ουκρανία μαχητικά από Βουλγαρία, Σλοβακία και Πολωνία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στείλει στην Ουκρανία ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη από την Βουλγαρία, την Σλοβακία και την Πολωνία, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μάικλ Μπέρνμπαουμ της αμερικανικής εφημερίδας «Washington Post».

European Union to supply fighter jets to Ukraine: Russian-made ones, from Bulgaria, Slovakia and Poland, a European diplomat tells me