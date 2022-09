Υψηλόβαθμος του τσεχικού ΥΠΕΞ δούλευε για την ρωσική κατασκοπία

Υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τσεχίας που δούλευε πολλά χρόνια στην υπηρεσία, αποδείχθηκε ότι συνεργαζόταν με την ρωσική κατασκοπία και διέρρεε απόρρητες πληροφορίες, όπως μεταδίδουν σήμερα τσεχικά μέσα.

Οι πληροφορίες δε αυτές επιβεβαιώθηκαν και από τον πρωθυπουργό της Τσεχίας, Πετρ Φιάλα καθώς και από το Υπουργείο Εξωτερικών και την τσεχική υπηρεσία αντικατασκοπείας. Η τελευταία είχε πληροφορίες για τη δράση του συγκεκριμένου υπαλλήλου και τον παρακολουθούσε αρκετά χρόνια πριν τελικά ενημερώσει για την υπόθεση πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με το σάιτ Denik N.

One of the high-ranking employees at the #Czech Foreign Ministry was a #Russian mole, reports @RFERL.



